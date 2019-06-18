До сих пор "Газпром" и "Нафтогаз" не заключили новый контракт на транзит газа через Украину после 31 декабря 2019 года и не продлили действующий, предпосылок к этому тоже мало. Поэтому "Газпром" решил действовать на опережение и уже нарастил темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) на территории Европы в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом от переговоров с украинской стороной компания не отказывается и готова пойти в том числе на краткосрочный контракт.

Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "У нас была достаточно теплая предыдущая осень-зима, и есть, естественно, вероятность, что предстоящая окажется не такой благоприятной - будет более холодной, и тогда, естественно, спрос на газ существенно вырастет", - считает Бурмистрова. "Мы для себя выбрали такую стратегическую линию развития, которая подразумевает наличие как минимум пяти процентов объема наших поставок в европейских ПХГ для того, чтобы мы могли выполнять все свои обязательства перед нашими европейскими контрагентами вовремя и в срок", - пояснила она.

"Газпром" готов начать переговоры с "Нафтогазом" с чистого листа, но без урегулирования судебных споров это делать трудно

В целом по итогам 2019 года компания рассчитывает сохранить объем экспорта в европейские страны на уровне около 200 миллиардов кубометров, но какая доля здесь придется на украинский транзит, в том числе зимой 2019-2020 годов, "Газпром" не раскрывает, ссылаясь на слишком раннюю постановку вопроса (потенциальные объемы поставок зимой станут яснее с приходом осени и подачи конкретных заявок от потребителей). Например, в первом квартале этого года поставки в Европу снизились из-за более теплой, чем в 2017-2018 годах, зимы, а также из-за рецессии в турецкой экономике, в то время как второй квартал обещает стать более успешным для "Газпрома" на фоне активной закачки газа в ПХГ.

Стратегия российской компании по наращиванию запасов газа в Европе связана с рисками транзита через украинскую территорию. "Украинский транзит, безусловно, достаточно сложная сейчас тема. Как вы знаете, состоялся ряд встреч в формате трехсторонних консультаций начиная с июля 2018 года по январь 2019 года, в которых участвовали представители Украины, российской стороны и Европейской комиссии. Пока какие-то существенные договоренности достигнуты не были. И мы понимаем, что сегодня на Украине достаточно сложная политическая ситуация, - обратила внимание Елена Бурмистрова. - Мы понимаем, что должно произойти назначение правительства, должны произойти изменения в парламенте (парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля. - Прим. ред.). И, наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения. Потому что на сегодняшний день мы не понимаем, с кем там разговаривать физически". На фоне этих неопределенностей и была перенесена новая трехсторонняя встреча с Еврокомиссией на осень.

Многое в будущих переговорах с "Нафтогазом" о транзите будет зависеть от изменений в законодательстве, которые Украина должна имплементировать по согласованию с Евросоюзом. В частности, речь идет об unbundling "Нафтогаза" (его разделение на независимые структуры по транспортировке, хранению и реализации газа, как это предусматривает европейское законодательство). "Регулятор, который определяет ключевые экономические параметры транзита, а именно расчет тарифа, до настоящего времени не является независимым, каким он должен быть исходя из европейских принципов", - считает директор юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец. Он подчеркнул, что независимость коммерческой структуры позволила бы развеять сомнения российской стороны в том, что "Нафтогаз" руководствуется "какими-то иными соображениями", кроме "объективных критериев при определении размера транзита". "Исходя из этого, мы ожидаем какого-то прогресса от Украины", - заключил Кузнец.

В любом случае "Газпром" рассчитывает все же в срок, то есть до конца этого года, запустить "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в обход Украины, чтобы минимизировать риски поставок в Европу. При этом российская сторона не боится, что частично ее долю может забрать, например, американский сжиженный природный газ (СПГ), так как с трубопроводными поставками он не конкурирует, полагает Бурмистрова. Сроки контракта на транзит газа через Украину с 2020 года могут быть, по ее оценкам, любыми, в том числе краткосрочными. "В какой-то апокалиптический сценарий мы все-таки не хотели бы верить", - заключила Бурмистрова.

"Газпром" также предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ в январе, напомнил Сергей Кузнец. При этом "Газпром" все еще готов обсуждать мировое соглашение, если у украинской стороны "будет желание", но пока "не складываются условия для такого обсуждения". "Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении, такое предложение было сделано еще во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций (с Украиной и Еврокомиссией. - Прим. ред.). Алексей Борисович (Миллер, председатель правления "Газпрома". - Прим. ред.) это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с чистого листа. Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения".

Речь идет о предложении "Нафтогаза" оставить в силе решения Стокгольмского арбитража, вынесенные в конце 2017 года и начале 2018-го, по которым "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. В то же время "Нафтогаз" пообещал отказаться лишь от своих будущих исковых требований и "заключить на их основе мировое соглашение", напомнил Сергей Кузнец. "Газпром" этот вариант отверг.