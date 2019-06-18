General Motors может воскресить легендарный Hummer

Как сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники в General Motors, концерн изучает вопрос о возможном возвращении внедорожника Hummer, но в другой ипостаси - электрической. Звучит безумно!

В арсенале General Motors довольно много больших пикапов и внедорожников, которые рано или поздно из-за ужесточающихся экологических требований нужно будет либо снимать с производства, либо электрифицировать.

Разумеется, что второй вариант предпочтительнее, и у GM есть две стратегические программы: первая предполагает "озеленение" легковых автомобилей, кроссоверов и других транспортных средств малого и среднего класса, и согласно этому плану, к 2023 году у компании должно быть не менее 20 электромобилей; по второй программе электрификации подвергнут пикапы и полноразмерные SUV.

Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, GMC Sierra, GMC Yukon - каждая из этих моделей, по словам президента GM Марка Ройса, может быть оснащена гибридной или электрической силовой установкой. Собственно, почему бы в таком случае и не воскресить Hummer, сделав его уникальным предложением в сегменте премиум-внедорожников? Ройс в рамках пресс-конференции, прошедшей 12 июня, сказал: "Я люблю Hummer, но не до конца уверен (в необходимости его возрождения - прим. "РГ"), тем не менее, мы рассматриваем все варианты".

И Ройс вряд ли обманывает, так как GM давно и пристально наблюдает за успехами Jeep в Северной Америке и оценивает силы, которых должно хватить, чтобы отыграть у FCA долю в этом сегменте рынка. Причём, как рассказали источники Bloomberg, дизайнеры General Motors уже примеряли стилевые решения Hummer на будущие модели GMC.

Напомним, продажи автомобилей Hummer были прекращены в 2010 году. General Motors подвергся волне критики от экологов из-за того, что автомобиль чадил, как паровоз, а владельцам не нравился зверский аппетит внедорожника, который, например, у Hummer H1, мог доходить до 40 литров на 100 км пробега. После остановки производства концерн сохранил за собой право на торговую марку и не позволил энтузиастам наладить мелкосерийное производство автомобиля.

Однако Hummer продолжает выпускаться в Китае, но под другим именем - DongFeng Warrior. В 2017 году компании VLF Automotive и Humvee Export вывели на рынок свой Hummer, который получил исконное название из своего армейского прошлого - Humvee C-Series.