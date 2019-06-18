Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежей

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном участии банков в Системе быстрых платежей, запущенной Банком России в качестве более дешевой альтернативы карточным платежам.

"Банк России планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года - для системно значимых, 1 сентября 2020 года - для банков с универсальной лицензией, - отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. - И это составит более 95% российского рынка платежей".

Необязательным участие в СБП останется только для небольших банков с базовой лицензией. Из 11 системно значимых кредитных организаций 7 уже являются участниками СБП, еще 3 заявляли о готовности подключиться до 1 сентября. Критиковал идею с обязательным подключением глава Сбербанка Герман Греф (Сбербанк обладает крупнейшей системой карточных переводов по номеру телефона). Позже Греф в интервью "Коммерсанту" говорил о возможности подключения к СБП на "определенных условиях", но глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что условия для всех банков будут равными. При этом она отметила, что не будет мешать банкам развивать собственные системы платежей.

Законопроект также дает Банку России как оператору СБП право ограничивать плату за переводы, которую банки могут брать с клиентов. Сейчас для банков действуют нулевые тарифы, и банки не взимают плату за переводы в другой банк с клиентов, с начала 2020 года, когда тарифы оператора составят от 50 копеек до 3 рублей за перевод в зависимости от его суммы, банки будут вправе ввести плату для клиентов. ЦБ рассчитывает, что она будет существенно меньше комиссий за межбанковские карточные переводы.

Пока СБП обеспечивает переводы между физлицами по номеру телефона, во второй половине года Банк России запустит возможность платежей физлиц в адрес юрлиц по QR-коду. С развитием этого способа расчетов ЦБ связывает разрешение проблемы высоких комиссий за эквайринг, на которые жалуется ретейл.