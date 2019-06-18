Сейчас деятельность посредников на рынке электронного ОСАГО запрещена. Поправки это ограничение снимает, но для посредников вводится ряд жестких ограничений и требований, чтобы исключить возможные недобросовестные действия с их стороны, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Речь идет о запрете на прием агентами и брокерами страховых премий и заключения договоров страхования от своего имени. Все действия будут осуществляться от имени страховщика. Перечисление средств в счет оплаты страховой премии также будет производиться на счет страховщика. "Таким образом, снимаются риски того, что посредники будут оказывать платные услуги гражданам по ОСАГО, и потребители будут получать либо поддельные полисы, либо вообще оставаться без них", - уточнил Моисеев.

Клиенту должна будет предоставляться возможность ознакомиться с полномочиями страхового посредника, условиями страхования до оплаты премии и подписания договора.

Также в перечне условий, которые должны будут выполнить посредники, чтобы получить право продавать электронное ОСАГО, наличие собственных программно-технических средств, позволяющих создавать и отправлять данные в электронной форме в информационную систему страховщиков.

"Законопроект позволит повысить доступность ОСАГО для потребителей", - отметил, в свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников.

"В целом комитет поддерживает концепцию законопроекта. Однако мы считаем, что если агентам и страховым брокерам разрешается оказывать услуги в электронной форме, то нужно обязать их соблюдать требования закона 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей", - уточнил Олейников.

Кстати

По словам Алексея Моисеева, Минфин не оставляет планов объединить ОСАГО и каско в одном полисе. "У нас возникли серьезные юридические сложности, связанные с тем, что договор ОСАГО - это жесткий публичный договор, а каско - договор гражданско-правовой. Объединить их в одном контракте достаточно сложно, - пояснил замминистра финансов. - Поэтому план такой: мы ожидаем, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. Это будет первый шаг, а на следующем этапе мы подойдем к объединению этих двух полисов".