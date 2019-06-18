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18.06.2019,  
10:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Юбилей легенды: автомат Калашникова приняли на вооружение 70 лет назад

70 лет назад был принят на вооружение легендарный автомат Калашникова. С тех пор и по настоящее время АК и его модификации являются самыми распространенными видами стрелкового оружия во многих странах мира.
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau / wikimedia.org Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau / wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau / wikimedia.org
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Сконструировал автомат Михаил Тимофеевич Калашников в 1947 году. Официально он назывался "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года". Было в ту пору сержанту Калашникову всего 28 лет. Сам конструктор позже вспоминал, что главные качества его оружия - это простота и надежность. Свое оружие он сделал для солдат. И никогда не забывал, что "солдаты академий не заканчивали".

На вооружение Советской армии автомат приняли 18 июня 1949 года. Нужно отметить, что он получился тяжелым из-за фрезерованной ствольной коробки. Даже без штыка и магазина его вес составлял 4,3 килограмма.

Думал конструктор и над патроном. Необходимо было что-то среднее между мощным винтовочным боеприпасом и легким пистолетным патроном. Так и остановились на промежуточном патроне калибра 7,62х39 миллиметров. Скорострельность АК при стрельбе очередями составляла сто выстрелов в минуту, а техническая - 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 800 метров. Кстати, впервые жители Советского Союза увидели автомат Калашникова в известном фильме "Максим Перепелица", Его сняли в 1955 году.

Михаил Калашников совершенствовал АК, пытался снизить вес, сделать его более удобным и комфортным для солдата. И ему это удалось. Появилась более облегченная версия - 3,8 килограмма. Этого  добились, используя новые сплавы и штампованную ствольную коробку.

И уже с 1950-х годов автомат Калашникова становится основным оружием не только Советской армии, но и стран Варшавского договора. Он быстро завоевывает оружейный рынок Латинской Америки, Африки и Азии, где отмечают главные качества советского оружия - простоту, надежность, технологичность и низкую стоимость.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Появляется автомат Калашникова модернизированный - АКМ. Он весит еще меньше - 3,1 килограмма. Теперь для изготовления некоторых деталей применяют пластмассу. В этом автомате увеличена дальность стрельбы до одной тысячи метров, установлен дульный компенсатор, который давал точность стрельбы, появился короткий съемный штык-нож. АКМ приняли на вооружение в 1959 году. Причем в нескольких вариантах, в том числе и для Воздушно-десантных войск.  Его основное отличие от базовой версии - установка складного приклада, убирающегося под ствольную коробку.

Автомат Калашникова постоянно модернизировали. В начале 1990-х годов разработали нескольких модификаций под наиболее распространенные в мире автоматные патроны 7,62х39, 5,45х39 и 5,56х45. Чтобы упорядочить цифрового обозначения всей серии, изделия получили индекс "100" - АК-101, АК-102, АК-103, АК-104 и АК-105. Эти версии имели разные калибры и длину ствола и предназначались для экспорта.

Фото: Минобороны РФ
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Автомат Калашникова современный - это АК-12. Именно он претендует на роль основного стрелкового оружия российской армии. Работать над АК-12 на основе имевшихся наработок начали с 2011 года. Были переработаны органы управления для удобства стрелка. Приклад может складываться в обе стороны, он телескопический. Прицельная дальность автомата - одна тысяча метров. АК-12 может вести огонь в трех режимах - одиночными выстрелами, с отсечкой в два выстрела и очередями. Используется патрон калибра 5,45х39 миллиметров. Еще одно новшество - использование планок Пикатинни. 29 января 2018 года АК-12 принят на вооружение Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Изобретатель всемирно известного автомата Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в деревне Курья Алтайского края. Дважды Герой социалистического труда, Герой Российской Федерации, лауреат разных премий. Калашников - генерал-лейтенант, доктор технических наук. Служил с 1938 по 2013 год. Умер 23 декабря 2013 года.

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