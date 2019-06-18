Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов

За значительный личный вклад в развитие двусторонних отношений между Каиром и Минском, заслуги в деле укрепления мира, консолидации общества и единения народов президент Египта Абдель Фаттах ас-Сис награжден 18 июня орденом Дружбы народов, передает пресс-служба главы Беларуси.

Церемония вручения награды египетскому лидеру состоялась после завершения официальных переговоров и подписания пакета международных документов. "Белорусские люди очень толерантные, спокойные, трудолюбивые. Они с величайшим уважением относятся к египетскому народу. Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни", - отметил на вручении награды Александр Лукашенко.

Он напомнил, в частности, что за истекшие десятилетия ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но поистине добрые, дружеские и теплые отношения между государствами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Президент Египта, в свою очередь, поблагодарил за награду и заверил, что египетская сторона приложит все усилия для реализации достигнутых договоренностей и намеченных проектов. "Это мой первый визит в вашу прекрасную республику, но уверяю, что не последний", - заявил он.