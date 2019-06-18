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18.06.2019 17:38
Рубрика: В мире

Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским

Текст: Сергей Новиков

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что почувствовала недомогание на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, а лучше ей стало после того, как она выпила минимум три стакана воды.

Фото: РИА Новости
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"После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала канцлер, отвечая на вопрос журналистов о ее здоровье на пресс-конференции после переговоров с Зеленским. Слова Меркель приводит ТАСС.

Напомним, что ранее появились видеозаписи, на которых видно, что Меркель, стоя на красной ковровой дорожке рядом с Зеленским, пошатывается и трясется. После этого стороны ушли на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа.

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