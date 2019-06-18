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18.06.2019 21:03
Рубрика: Спорт

Месье под следствием

Мишеля Платини задержали по делу о коррупции
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован французской полицией в рамках расследования обстоятельств выборов Катара страной - хозяйкой чемпионата мира-2022.

Платини, знаменитый в прошлом футболист, руководил УЕФА с 2007 года. Оставить свой пост он был вынужден в 2015 году после коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА), по итогам которого француз и экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. Позднее этот срок был сокращен до четырех лет и должен истечь уже в ближайшем октябре. Вот только проблемы Платини на этом не закончатся.

Фото: REUTERS/ Arnd Wiegmann
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022

В 2016 году французская прокуратура по финансовым вопросам открыла предварительное расследование о мошенничестве во время выборов Катара местом проведения ЧМ-2022. Соответствующее решение было принято на исполкоме ФИФА в 2010 году. К слову, на том же исполкоме Россию утвердили в качестве страны-хозяйки ЧМ-2018.

Обвинения в коррупции при победе заявки Катара звучали и раньше. ФИФА даже инициировала свое расследование, по итогам которого нарушений выявлено не было. Однако французскую полицию эти выводы не убедили. Причем тут Мишель Платини? Сообщалось, что за несколько дней до выборов экс-глава УЕФА якобы по поручению тогдашнего президента Франции Николя Саркози встречался с представителями федерации футбола Катара в Швейцарии. Кроме того, французскую прокуратуру интересует ужин на Елисейских полях, датируемый 23 ноября 2010 года (за десять дней до судьбоносного исполкома ФИФА), на котором помимо Платини присутствовали Саркози и эмир Катара.

Легендарного футболиста уже допрашивали в рамках этого дела в декабре в 2017 году, а во вторник, как сообщает Le Monde, он был арестован в парижском пригороде Нантер и доставлен в центральный офис по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями. Кроме того, полицией были допрошены советник экс-президента Софи Дион, которую также взяли под стражу, и на тот момент генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

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