Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022

Сегодня легендарный в прошлом футболист был взят под стражу для допроса в рамках соответствующего расследования, инициированного французской прокуратурой. Как сообщает AP, со ссылкой на пиар-команду Платини, бывший глава УЕФА вел себя в полицейском участке абсолютно уверенно и "не дал ни единого повода придраться к чему-либо".

Сообщается, что Платини также допрашивали по поводу выбора Франции местом проведения Евро-2016. В заявлении пиарщиков Платини говорится, что их подопечный "отвечал на вопросы четко и невозмутимо в том числе, что касается Евро-2016, а также дал несколько содержательных пояснений".

Ранее ФИФА высказала готовность участвовать в расследовании по поводу коррупции в связи с заявкой Катара. Правда, в Международной федерации футбола заявили, что не располагают деталями текущего дела. В 2014 году ФИФА организовала собственное расследование, длившееся два года, по итогам которого не было выявлено никаких нарушений в процессе выборов Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022.