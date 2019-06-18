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18.06.2019 16:24
Рубрика: Спорт

Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022

Текст: Илья Соболев
Экс-президент УЕФА Мишель Платини отверг обвинения по участию в коррупционных действиях при выборах Катара страной-хозяйкой чемпионата мира-2022.

Сегодня легендарный в прошлом футболист был взят под стражу для допроса в рамках соответствующего расследования, инициированного французской прокуратурой. Как сообщает AP, со ссылкой на пиар-команду Платини, бывший глава УЕФА вел себя в полицейском участке абсолютно уверенно и "не дал ни единого повода придраться к чему-либо".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Сообщается, что Платини также допрашивали по поводу выбора Франции местом проведения Евро-2016. В заявлении пиарщиков Платини говорится, что их подопечный "отвечал на вопросы четко и невозмутимо в том числе, что касается Евро-2016, а также дал несколько содержательных пояснений".

Ранее ФИФА высказала готовность участвовать в расследовании по поводу коррупции в связи с заявкой Катара. Правда, в Международной федерации футбола заявили, что не располагают деталями текущего дела. В 2014 году ФИФА организовала собственное расследование, длившееся два года, по итогам которого не было выявлено никаких нарушений в процессе выборов Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022.

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