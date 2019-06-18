Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

По данным источника, 63-летнего Платини арестовали во вторник утром и доставили в Антикоррупционное управление судебной полиции.

Катар получил право провести чемпионат мира по результатам выборов, которые прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Помимо Катара на организацию турнира претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.