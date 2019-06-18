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18.06.2019 18:26
Рубрика: Экономика

Без огонька

Мусор на участке может стать причиной пожара и изъятия земли
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
Лишиться своей земли может нерадивый дачник, участок которого покрылся сухими сорняками и мусором, потому что они способны спровоцировать пожар. Минэкономразвития предлагает внести такую норму в законодательство. Документ опубликован для общественного обсуждения на официальном сайте для размещения информации о проектах правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такой подход может быть избыточным, комментирует "РГ" завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского лесотехнического университета Владимир Петров.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"В законодательстве уже есть норма, что бремя по содержанию и сохранению земельного участка лежит на собственнике", - говорит он. Действительно, изымать участки за несоблюдение законов можно и сейчас, признают в Минэкономразвития. Но настаивают, что нарушение правил пожарной безопасности стоит прописать отдельно. Отсутствие оснований и механизма для изъятия участков из-за нарушения "пожарной безопасности создает почву для неисполнения указанных требований", говорится в пояснительной записке.

Если изменения примут, изымать участки будут по результатам проведения госпроверок соблюдения требований пожарной безопасности. На устранение выявленных нарушений отведут полгода. А затем после решения суда участок, изъятый у собственника, продадут с торгов. Вырученные деньги отдадут бывшему собственнику, за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов. Для арендуемых участков найдут других арендаторов. Не смогут изымать только участки, находящиеся в ипотеке, а также землю у тех собственников, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве.

После решения суда изъятый земельный участок продадут с торгов. Часть денег вернут

Для предотвращения распространения лесных пожаров в первую очередь стоит обратить внимание на организацию противопожарных мероприятий на самих лесных участках, советует Петров. Арендаторы должны устраивать просеки, противопожарные полосы, вырубать сухие деревья и очищать лес. Но здесь действует формальный подход, выполняемые работы очень опосредованно связаны с конечным результатом, говорит эксперт. Систему нужно менять. Например, ввести критерий предельно допустимой площади лесных пожаров в регионах и связать его со арендной ставкой. "Если на участке пожаров меньше, то и платеж меньше", - говорит Петров. Для этого надо внести изменения в Лесной кодекс.

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