"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года. В таком случае "Нафтогаз" получал бы топливо на границе с Россией и далее обязался бы его поставить в Европу.

"Газпром будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС", - написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, назвав этот план "запасным".

Он считает, что это решит проблему отсутствия договора на услуги транспортировки газа с 2020 года, когда истечет действующий транзитный контракт с "Газпромом". "Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за этот газ уже в их системах", - пояснил Витренко.

Таким образом "Нафтогаз" отреагировал на заявление, сделанное ранее начальником юридического департамента "Газпрома" Сергеем Кузнецом по поводу перспектив заключения нового контракта на транзит.

"Действительно нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это, на мой взгляд, невозможно, потому что на Украине еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов, как регулятор, транспортный оператор…Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки, предположения в отношении будущего транзитного контракта", - заявил Кузнец.

Украинская сторона не в первый раз предлагает фактически перенести точку сдачи российского газа европейским потребителям со своей западной границы на восточную. В частности, это условие правительство Украины выдвигало в октябре 2017 года, говоря о вероятности возобновления прямых закупок газа у РФ. Это же условие было в иске "Нафтогаза" к "Газпрому", но Стокгольмский арбитраж его не поддержал. Для Украины перенос точки сдача газа выгоден тем, что это позволит ей сохранить уровень загрузки своей газотранспортной системы и удешевит импорт.