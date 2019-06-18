Нарышкин назвал анахронизмом монополию "токсичного" доллара

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал анахронизмом монополию доллара - валюты с "токсичным характером". Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер", - сказал Нарышкин, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, глава СВР заявил, что США вводят новые санкции произвольно и импульсивно, не учитывая мнения даже ближайших партнеров.

"Не секрет, что за последние несколько лет санкции стали излюбленным методом политики США. Что особенно тревожно - режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно. Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров", - отметил Нарышкин.