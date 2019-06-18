На сайте оболочки MIUI появилась информация о моделях смартфонов, на которых в настоящее время тестируется Android 10 Q, а также сроки выхода новой прошивки.
Согласно приведенной таблице, в четвертом квартале 2019 года обновление Android 10 Q получат следующие модели:
- Xiaomi Mi 9;
- Redmi K20 (он же Xiaomi Mi 9T для европейского рынка)
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition;
- Xiaomi Mi 9 со сканером пальца в экране;
- Xiaomi Mi Mix 2S;
- Xiaomi Mi Mix 3;
- Redmi K20 Pro; - Xiaomi Mi 9 SE.
В свою очередь, на первый квартал 2020 года запланирован выход Android 10 Q для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Разработчики отмечают, что в зависимости от результатов тестирования сроки могут сдвигаться.
Сообщается также, что MIUI на базе десятой версии Android будет выпущена и для других смартфонов Xiaomi. Их список в настоящее время составляется.
Вероятнее всего, обновление до "десятки" также прилетит на Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite, которые участвуют в программе Android One.
Анонс Android 10 Q состоялся на конференции Google I/O в начале мая 2019 года.