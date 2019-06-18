Не рассыпался: в России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом

Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.

Сергей Трофименко - председатель национального оргкомитета Camel Trophy, который участвовал в первом одноимённом международном соревновании, прошедшем на территории Советского Союза. В его владении находится Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1990 года выпуска, за карданом которого многочисленные путешествия, роад-шоу и рейды. Сейчас на одометре автомобиля 1 000 153 км.

Discovery, принадлежащий Трофименко, был одной из тридцати машин, привезённых для участия в Camel Trophy - одного из самых сложных испытаний для внедорожных качеств автомобиля.

Сергей признался, что он ярый англофил и находится в совершенном восторге от Land Rover: "Конечно, эту марку я очень люблю и не планирую её ни на что менять, мне она очень нравится!"

Напомним, в июле 2019 года в России стартуют продажи специальной версии Land Rover Discovery, которая была подготовлена в честь 30-летия модели.