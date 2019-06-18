Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Россияне ищут Lada больше всего 17.06.2019
На воронежской трассе появилась сплошная разметка длиной 40 км 17.06.2019
Видео: автоледи попыталась подкачать шины зарядкой для электромобиля 17.06.2019
Новый Nissan X-Trail возьмёт пример с конкурентов 17.06.2019
18.06.2019 08:33
Рубрика: Легковые авто

Не рассыпался: в России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом

Текст: Евгений Костин

Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Новый Toyota Land Cruiser попрощается с V8

Сергей Трофименко - председатель национального оргкомитета Camel Trophy, который участвовал в первом одноимённом международном соревновании, прошедшем на территории Советского Союза. В его владении находится Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1990 года выпуска, за карданом которого многочисленные путешествия, роад-шоу и рейды. Сейчас на одометре автомобиля 1 000 153 км.

Discovery, принадлежащий Трофименко, был одной из тридцати машин, привезённых для участия в Camel Trophy - одного из самых сложных испытаний для внедорожных качеств автомобиля.

Сергей признался, что он ярый англофил и находится в совершенном восторге от Land Rover: "Конечно, эту марку я очень люблю и не планирую её ни на что менять, мне она очень нравится!"

Напомним, в июле 2019 года в России стартуют продажи специальной версии Land Rover Discovery, которая была подготовлена в честь 30-летия модели.

Mitsubishi сертифицировала семиместный Outlander для России
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta
#Land Rover