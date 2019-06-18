Археологи РАН раскрыли новые тайны Иерихона

Ученые Института археологии РАН подвели итоги весеннего полевого сезона в Иерихоне и сообщили, что им удалось раскрыть два историко-культурных комплекса. Один из них является частью крупного хозяйства монастыря с каменными стенами и комнатами, вымощенными мозаикой. Второй - представляет мастерскую по производству гончарных изделий.

Оба здания были созданы в период Византийской империи, а ремесленный комплекс, пережив смену исламских правителей Омейядов и Аббасидов, развивался вплоть до Нового времени.

"В результате изысканий 2019 года только индивидуальных находок обнаружено более сотни. Кроме того, собран значительный массив поливной и расписной средневековой керамики, кухонных и тарных сосудов", - говорится в официальном сообщении Института.

Кроме того, найдены многочисленны фрагменты стеклянных изделий и сосудов, в том числе лампад разной формы и размера. Обнаруженные монеты, около 70 экземпляров, позволили уточнить датировку монастырского комплекса и мастерской.

"Христианский характер участка по-прежнему подтверждают находки керамических штампованных светильников с религиозной символикой, лишь в мамлюкский период сменяемых характерными формами с ручкой-крючком и декоративной орнаментикой", - утверждают ученые.

Напомним, что два года назад российские археологи нашли в Иерихоне клад крестоносцев и раскрыли средневековую систему водоснабжения города.