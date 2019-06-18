Когда ярославцы увидят местную крольчатину на прилавках

По данным регионального департамента АПК, общее поголовье кроликов в Ярославской области составляет больше 16 тысяч. Однако вклад этой отрасли животноводства в региональный продуктовый "котел" настолько пока невелик, что не отражен даже Ярославльстатом. То есть коровы, свиньи, овцы, козы и птица в статотчетности присутствуют, а кролики, увы, нет. Редка местная крольчатина и на торговых прилавках, в сетевых же магазинах ее не отыщешь вообще.

Незаменимых нет?

Мясным кролиководством в регионе сегодня занимаются 16 крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, кроликов выращивают в 252 официально зарегистрированных личных подсобных хозяйствах и еще в незарегистрированных, где количество зверьков, как правило, исчисляется парой десятков, а то и единиц.

О резком увеличении масштабов производства крольчатины в регионе заговорили в 2017 году: в регион пришел инвестор, вознамерившийся построить в Даниловском районе промышленный холдинг по производству этого диетического мяса. В него должны были войти, кроме животноводческого комплекса на 7560 голов маточного стада (с дальнейшим увеличением поголовья до 30240 кроликоматок) - научно-селекционный центр, мясоперерабатывающий цех, комбикормовый завод и завод по производству оборудования для кролиководства.

Объем вложений оценивался в миллиард рублей с лишним. Инвестор заключил на 49 лет договор аренды земельного участка в 4,6 гектара и получил разрешение на строительство. 30 августа 2017 года на месте будущего холдинга в присутствии руководства области заложили первый камень... И поныне тот камень здесь единственный: первую очередь производства планировалось открыть весной 2018 года, но и сегодня на арендованном участке пусто.

- Эта компания производит клетки для кроликов в Татарстане, - рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. - На первичном этапе банк принял решение для выдачи кредита взять в залог эти клетки. Но потом в банке сменилось руководство, и новое решило, что клетки - это узко специализированная залоговая часть, которую сложно продать. И отказало.

Масштабный проект забуксовал, не успев сдвинуться с места. Но в региональном правительстве надежды не теряют и планируют не с этим инвестором, так с другими поставленную задачу по увеличению производства крольчатины непременно выполнить.

- Наши, ярославские предприниматели согласились работать по этой технологии, и 21 июня мы будем подписывать с ними соглашение, - поделился планами Валерий Холодов. - Они станут реализовывать проект на той же площадке в Даниловском районе. Будем оформлять договор переуступки права аренды земельного участка. Уверен, что на объемы в 7,5 тысячи голов мы постепенно выйдем. Мы однозначно этот проект доведем до ума.

Мало слов и много дела

Но если промышленное производство крольчатины под Даниловом до сих пор в планах, то под Рыбинском отец и сын Белянкины, не делая громких заявлений, за несколько лет создали ферму, которую сегодня приводят в пример уже и в областном департаменте АПК. В хозяйстве полторы тысячи кроликов, и для Ярославской области это, в общем, рекорд.

Содержат зверьков на этой ферме по методу Михайлова, то есть круглый год на улице, в специальных инновационных клетках, позволяющих свести контакт человека и животного к минимуму, но при этом обеспечить все физиологические потребности зверька для его быстрого роста. Мудреные клетки, или мини-фермы с автоматическими поилками, кормушками, емкостями для отходов кроличей жизнедеятельности, а также вентиляцией Белянкины мастерят сами. Впрочем, они все делают сами, привлекая сторонние "трудовые резервы" очень редко.

Попытку скооперироваться ярославские кролиководы предприняли в 2017 году, когда создали свою ассоциацию

Смогли они построить даже собственный убойный пункт. По действующему в РФ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" убой сельхозживотных можно производить исключительно в специально оборудованных пунктах, а не где вздумается, как было раньше. И это сегодня серьезнейшее препятствие для всех без исключения животноводов, потому что собственный убойный пункт - объект дорогой, а в относительной близости их, как правило нет, и в результате, чтобы транспортные расходы не свели к минимуму все труды по выращиванию тех же кроликов, их заводчики продают тушки забитых на подворье зверьков по родным-знакомым. В торговые точки такому мясу хода нет, а значит, нет и стимула для увеличения поголовья.

- Отсутствие убойных пунктов - одна из самых насущных проблем, - поясняет вице-президент Союза кролиководов России Андрей Червяков. - Складывается парадоксальная ситуация: торговые сети готовы забирать дефицитную крольчатину, но при этом у фермеров они мясо не берут, потому что отсутствие нормальных убойно-перерабатывающих производств приводит к тому, что фермеры не выдерживают стандарт, включая упаковку. Потому что "на коленках" забивают.

Рост объемов - в планах

В Ярославской области за последние два года появились три пункта убоя кроликов: два в Некрасовском районе и один - в Рыбинском, у Белянкиных. И это, конечно, уже прогресс, потому что до 2017 года выращенные в регионе зверьки забивались только на предприятии, принадлежавшем костромичам. То есть соседи принимали у ярославцев длинноухих, забивали их и увозили на переработку в Кострому.

Впрочем, несмотря на собственный убойный пункт, Белянкины в торговые сети тоже пока не попали. Но в некоторых обычных магазинах, на рынках и в ресторанах, причем не только Рыбинска, но и Ярославля, их крольчатина присутствует. Правда, мясо получается недешевое. Фермеры продают его по 380 рублей за килограмм, а в торговых точках оно предлагается уже за 500. Спрос из-за этого, конечно, снижается, особенно летом, когда мяса едят меньше. Чтобы подстегнуть спрос, фермеры планируют открыть у себя цех переработки и продавать не только целые тушки, но и их части.

Свой убойный пункт с превеликим трудом построил и Юрий Махов - кроликовод с огромным стажем из Большого Села. Осталось только получить ветеринарный сертификат. Поскольку бойни не было, объемы производства крольчатины у большесельца были невелики, но сейчас он рассчитывает на их рост.

- После ввода пункта в эксплуатацию можно будет заключать договоры с потребителями, - планирует кроликовод. - Благодаря таким документам я знаю, что и сколько выращивать. Есть уверенность, что все это продашь. А то вырастишь 200 голов, а куда их деть? У меня, конечно, дети, внуки, их обеспечиваю, но хотелось бы и заработать - хотя бы стоимость комбикорма окупить.

Кроликовод признается, что пытался было сотрудничать с одним из убойных цехов в Некрасовском районе, но разочаровался: ездить туда далеко, а практика, когда представители цеха приезжают сами за живыми зверьками, тоже не сложилась. Оттуда к нему явились без весов, без денег. В результате вышло, что Махов сдал живых кроликов весом 4 - 5 килограммов, а ему посчитали всех - по 2,5 кило.

Хотя такой вариант, когда выращенных животных забирают у фермера в живом весе и он не "заморачивается" ни с убоем, ни с продажей мяса, селяне очень приветствуют. Но только когда все по-честному.

- Очень удобно на самом деле, - признается Юрий Махов. - Ты вырастил, у тебя приехали и забрали - одно наслаждение.

Кстати, по такой схеме, по словам Андрея Червякова, работают в Европе, например во Франции:

- У них задача фермера - только выращивать мясо. Они не занимаются ни искусственным осеменением, ни поставками комбикормов, ни ветеринарией, ни убоем. Для этого есть специальные предприятия, которые приезжают по графику. Это кооперация. Если спросить наших фермеров, многие тоже выберут поставку живого кролика, пусть это будет дешевле по сравнению с самостоятельной продажей, но зато это гарантированный сбыт. И кролиководу не придется взаимодействовать со всеми структурами, которые входят в цепочку убоя и переработки.

К слову, попытку скооперироваться ярославские кролиководы предприняли в 2017 году, когда создали свою ассоциацию. Через год в Некрасовском районе был зарегистрирован кролиководческий перерабатывающе-сбытовой потребительский кооператив. Есть надежда, что логистика между производством и переработкой будет совершенствоваться.

Прямая речь

Андрей Червяков, вице-президент Союза кролиководов России:

- В Московской области год назад был открыт первый в стране и пока единственный кролиководческий генетический селекционный центр. То есть если раньше большинство кролиководческих хозяйств завозили родительское стадо из-за границы, то благодаря этому центру потребность в завозе уменьшается. Они сейчас создают и прародительское стадо, и родительское. А это значит, что кролиководам не придется закупать их за валюту, что скажется на себестоимости продукции. Пока центр удовлетворяет потребности крупных и средних производителей кроличьего мяса. Но месяца три назад начали обращаться и фермеры. Ярославцев, правда, пока не было.