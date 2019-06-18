Москва попала в ряды мировых мегаполисов - лидеров по доступности проезда на городском общественном транспорте. Об этом говорит исследование московского дептранса, которое оказалось в распоряжении "РГ". Почему же в Москве прокатиться на метро, автобусе или трамвае стоит дешевле, чем в Лондоне и Париже?

Стоимость проезда аналитики сравнили в 10 мегаполисах мира. Помимо российской столицы в исследование включили Берлин, Гонконг, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Сингапур и Токио. В Москве общественный транспорт оказался самым доступным по официальному курсу валют. Причем сразу в трех номинациях: по цене разовых билетов "Кошелек" и "Единый", а также 30-дневного абонемента. При пересчете на рубли одна поездка на городском транспорте в Лондоне обойдется, например, в 421 руб. (в Москве - 55 руб.), а абонемент - в 13,6 тыс. руб. (в Москве - 2170 руб.). С Берлином разница уже меньше: там билет и абонемент обойдутся в 207 руб. и 4375 руб. соответственно. Ближе всего по стоимости проезда оказался Гонконг - 80 руб. и 4205 руб.

Очевидно, что исследование не будет полным и объективным, если просто сравнить цены без учета средних зарплат населения. Так, в Москве в 2018 году средний заработок составил 81 851 руб. И тут наша столица оказалась уже в середине таблицы: на средний заработок москвича можно было купить 1488 "Единых" и 39 абонементов. Позволить себе больше могли, например, жители Гонконга (2282 и 43 шт.), Нью-Йорка (1641 и 41 шт.), Сеула (2344 и 42 шт.) и Сингапура (2611 и 48 шт.). Удивляться тут нечему: в прошлом году средняя зарплата в том же Сингапуре составила 250 тыс. руб., а в Нью-Йорке - около 300. Но уже 2019-м Москва вырвалась вперед, заняв первое место. По данным "Мосгорстата", средняя зарплата в Москве в январе текущего года составила 79,7 тыс. руб., а в марте - уже 95,2 тыс. руб. Правда, за этой статистикой придется последить в течение года, и первенство, вполне вероятно, может уйти к другим мегаполисам по итоговым показателям.

Сравнение провели еще и по так называемому "индексу Биг Мака", который учитывает паритет покупательной способности и по-своему высчитывает курсы валют. По нему, например, рубль считается сильно недооцененным (1 доллар стоит 23,3 руб.). По такой методике Москва тоже занимает первое место по доступности тарифов. Рядом на лидерском пьедестале оказались Сеул и Сингапур. Если в Москве разовая поездка по "Кошельку" обойдется в 38 руб., то там в 45 руб. и 47 руб. соответственно. Дороже всего такая поездка стоит в Лондоне - 134 руб. Что касается цен на абонементы, то здесь за Москвой (2170 руб.) следуют Сеул (2227 руб.) и Мадрид (2311 руб.). Самый же дорогой абонемент "по Биг Маку" все также в британской столице (6451 руб.).

При пересчете на рубли одна поездка на метро в Лондоне обойдется в 421 рубль

В столичном дептрансе говорят, что особенно выгодно в Москве покупать безлимитные проездные - они даже дешевле, чем в некоторых регионах России, не говоря уже о мегаполисах мира. "А стоимость проездного на 30 дней в Москве с 2013 года даже снизилась - с 2200 до 2170 руб.", - отмечают в пресс-службе ведомства. Такую позицию разделяют и многие эксперты. "В Москве общественный транспорт действительно один из самых доступных. В мире найти билет дешевле одного евро - это скорее экзотика. Обычно стоимость разовой поездки приближается к двум евро", - считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.