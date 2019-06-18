Предстоящая с 1 июля индексация жилищно-коммунальных тарифов, по утверждениям чиновников, должна пройти для граждан "почти безболезненно". Корреспонденты "РГ" выяснили, как вырастет стоимость услуг в регионах.

Предел возможного

Депутаты муниципальных советов в Белгородской области бьют тревогу: их насторожили поправки в постановление главы региона, регулирующее "предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". Народные избранники опубликовали в соцсетях отсканированный фрагмент документа. Там показано, что в нескольких районах индексация превысит 16 процентов.

- Повышение тарифа коснется всех жителей области, но больше всех "повезет" жителям Белгородского района (предельный индекс - 16,9 процента), Белгорода (16,1), Волоконовского (14,3) и Яковлевского районов (6,5 процента), - написала на своей странице в сети "ВКонтакте" депутат муниципального совета Белгородского района Екатерина Долгова.

Стоимость газа и электричества в Белгороде вырастет незначительно, а вот плату за водоснабжение и водоотведение предложено поднять на 42 и 30 с лишним процентов соответственно. Большинством голосов депутатов муниципального совета предельный индекс был утвержден, а значит, с 1 июля жители пригородных поселков, расположившихся вокруг областного центра, станут платить за кубометр воды по 25 рублей: и за водоснабжение, и за водоотведение. До этого здесь платили почти 18 и 19 рублей соответственно.

На вопрос, почему приходится повышать стоимость более чем на установленные четыре процента, ответил директор ГУП "Белводоканал" Сергей Тараканов. По его словам, все дело в износе сетей: компания занимается их заменой, но средств хватает едва ли на четверть от необходимого. Рост тарифа даст в ближайшие полгода примерно 17 миллионов "дополнительных" рублей за водоснабжение и еще восемь - за водоотведение. Но и это, как выразился менеджер, "не закроет дыру, но хотя бы позволит выйти из пике".

Глава Белгородского района Анатолий Попков, призывая совет принять непопулярное решение, заявил: если этого не сделать сейчас, то совсем скоро район может остаться вообще без сетей. Какие тогда понадобятся средства для восстановления инфраструктуры - сейчас даже представить страшно.

Впрочем, шесть-семь рублей за кубометр - не такая уж большая сумма. Белгородцы чаще сетуют не на тарифы, а на качество воды, особенно в микрорайонах индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

- Вода очень плохая: то беловатая, то мутная непонятно отчего, то ржавая, - пожаловалась корреспонденту "РГ" одна из жительниц нового микрорайона. - А как начинается сезон полива, так хоть бы какая текла. Питьевую воду мы давно покупаем, и ладно. Но ведь есть еще бытовая техника, водонагревательные котлы, и тут никакие фильтры не спасают. А менять стиральную машинку - дорогое удовольствие.

Тем временем на заседаниях профильных комитетов Белгородской облдумы проблему водоснабжения обсудили депутаты вместе с представителями и ипотечной корпорации (она заказывает строительство инженерных сетей), и коммунальных предприятий. Участники встреч акцентировали внимание на беспрецедентных бюджетных вливаниях в отрасль - свыше миллиарда рублей в год.

Сергей Тараканов напомнил, что возглавляемое им предприятие включает в себя водопроводные сети всех муниципалитетов региона, кроме Старооскольского и Губкинского городских округов, а также Прохоровского района, но и последний скоро передаст свое сетевое хозяйство "Белводоканалу". Инвестировать средства компания намерена как раз в повышение качества водоснабжения и самой воды: за два года в регионе построят 11 новых скважин, девять станций обезжелезивания, реконструируют и проложат новые водопроводы в трех районах, а также модернизируют насосную станцию в Белгороде. В 2021-2022 годах объемы вырастут, появится 18 новых скважин, 27 станций умягчения и 77 - обезжелезивания воды. Также обновят сети в четырех районах и в областном центре.

Директор Белгородского областного фонда поддержки ИЖС Антон Иванов добавил, что и в микрорайонах ИЖС проблема с качеством и объемом воды постепенно будет решена. Параллельно Белгородская ипотечная корпорация строит станции обезжелезивания. Однако причина низкого качества и нехватки воды на участках ИЖС, по словам Иванова, кроется в другом. На каждую усадьбу по нормативу заложено два куба воды в сутки. Этого объема должно быть достаточно, однако многие поливают газоны день и ночь, забывая, что запасы воды небезграничны.

Тепло - горячо

В Воронежской области самый заметный прирост с 1 июля также покажет услуга "Водоотведение". Она вырастет в цене на 6,7 процента. Впрочем, по кошельку это ударит не сильно, так как за кубометр попросят лишь около 22 рублей. На фоне соседей по ЦФО регион будет крепким середняком. Средний тариф на поставку питьевой воды увеличится на 2,4 процента, до 26,79 рубля за кубометр (с НДС).

Куда больше волнений может вызвать удорожание тепловой энергии, поскольку суммы в квитанциях возмущали воронежцев еще весной. Средний тариф в области составит почти 1947 рублей за гигакалорию (с НДС), что на три процента выше уровня первого полугодия.

"По динамике роста тарифов на тепло- и электроэнергию для населения Воронежская область занимает соответственно третье и пятое места среди восемнадцати субъектов Центрального федерального округа. При этом сами тарифы в нашем регионе одни из самых низких", - отметили в управлении по госрегулированию тарифов.

Кое-где органы представительной власти подняли планку выше четырех процентов - считается, что это позволит повысить качество услуг

Тариф на электроэнергию для городского населения с 1 июля вырастет на 2,9 процента (до 3,85 рубля за киловатт-час). Селяне, дачники в СНТ и горожане, чьи квартиры или дома оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, будут платить на треть меньше - по 2,7 рубля за киловатт-час. Для них сохранен понижающий коэффициент 0,7. Рост при этом не достигнет предельной величины, определенной ФАС России для Воронежской области в размере 3,5 процента.

"Вне зависимости от величины изменения тарифа на отдельную коммунальную услугу права граждан защищены. Установленное ограничение роста платы относится к совокупному платежу", - пояснили чиновники.

Предельные индексы - для второго полугодия это четыре процента - в большинстве муниципалитетов не превышают. Однако кое-где органы представительной власти подняли планку. Считается, что это позволит повысить качество и надежность услуг. Так, в Воронеже допустимое повышение - пять процентов. Его одобрили, чтобы соблюсти параметры концессионных соглашений с ООО "РВК-Воронеж" и ПАО "Квадра - Генерирующая компания", заключенных для модернизации сетей водоснабжения, канализации и отопления.

В Садовском поселении Аннинского района разрешили повысить тариф на тепло на 4,7 процента "в связи с необходимостью применения нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды". В самой Анне предельный индекс увеличили до девяти процентов, чтобы уровень оплаты отопления населением соответствовал экономически обоснованным тарифам. Увеличен индекс в Бутурлиновке (до 5,7 процента) и Пригородном поселении Калачеевского района (до 7,9), в Таловой (до 8,1) и Лисках (до 9,5). Чиновники объясняют это необходимостью "комплексного развития коммунальной инфраструктуры".

На Волге все спокойно

В Ярославской области горячая вода и отопление с 1 июля подорожают на 0,4 процента, холодная вода и водоотведение - на один процент, электричество - на два, а газ - на 1,4. Сильнее всего подорожает услуга обращения с твердыми коммунальными отходами - сразу на 27,2 процента. Это при том, что, как пояснили в областном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, расценки в этом году были пересмотрены.

Согласно расчетам, сделанным еще в конце 2018 года, тарифы на услугу регоператора по обращению с ТКО на территории области с 1 июля для жильцов многоквартирных домов должны были составить 97,84 рубля с человека в месяц, а для жителей частного сектора - 110,89 рубля. Однако 16 февраля вышло постановление правительства РФ, согласно которому пересмотру подлежала статья затрат регионального оператора "Расходы на оплату работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами". В итоге стоимость услуги упала до 95,68 рубля для жителей многоэтажек и до 108,43 рубля - для частного сектора. Корректировка незначительная, конечно, но, подчеркивают в департаменте, плата за обращение с ТКО в Ярославской области остается одной из наиболее низких в ЦФО.

Что касается электроснабжения, то горожане будут платить за киловатт 3,69, а селяне - 2,58 рубля. При этом горожане, живущие в оборудованных электроплитами домах, а также члены садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан, платят за электричество с понижающим коэффициентом 0,7. То есть как селяне.

- Для обязательного соблюдения установленных для Ярославской области индексов роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году, как и в предшествующие годы, установлены льготные тарифы. Возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами будет производиться за счет средств областного бюджета, - сообщил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.