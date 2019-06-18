Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.

Авторами выступили председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и первый заместитель председателя по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Реализация инициативы, по их мнению, позволит пользователю парковки принять решение, что ему делать дальше - уехать или оплатить стоянку. Кроме того, автомобилист успеет выполнить текущие бытовые потребности (осуществить разгрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров и другое).

Возможность принятия данной нормы, согласно пояснительной записке, установлена законодательством.