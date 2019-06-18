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18.06.2019 14:30
Рубрика: Легковые авто

Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Авторами выступили председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и первый заместитель председателя по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Реализация инициативы, по их мнению, позволит пользователю парковки принять решение, что ему делать дальше - уехать или оплатить стоянку. Кроме того, автомобилист успеет выполнить текущие бытовые потребности (осуществить разгрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров и другое).

Возможность принятия данной нормы, согласно пояснительной записке, установлена законодательством.

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#парковки