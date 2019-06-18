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18.06.2019 19:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате

Текст: Ирина Рыбникова

Работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде, объявившие голодовку из-за невыплаченных зарплат, начнут получать их уже на этой неделе. Первые поступления ожидаются в четверг-пятницу, а на полное погашение долгов уйдет несколько месяцев, заявил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

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Напомним, зарплату работники хлебокомбината не получают с января, общая сумма долга составляет более 14 миллионов рублей. А в мае предприятие прекратило и выпуск продукции - за долги у хлебопеков отключили свет и газ. После этого люди объявили голодовку. Губернатор области Андрей Воробьев, узнав об этом, поручил зампреду выехать на место и решить вопрос в интересах людей.

"Провели экстренное заседание вместе с генеральным директором завода. Сегодня же встречаюсь с инвестором, который должен дать денег на запуск производства. Будем в ежедневном режиме контролировать ситуацию, чтобы она не ухудшалась", - пообещал Вадим Хромов, добавив, что инвесторы, заинтересованные в запуске завода, есть. Чиновник также напомнил, что к текущим проблемам привело банкротство предприятия, снабжавшего хлебокомбинат в Сергиевом Посаде сырьем.

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