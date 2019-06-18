В Воронеже началось производство новых Ил-112

Воронежский авиазавод (ВАСО) начал производство еще двух военно-транспортных самолетов Ил-112.

- Испытания самолета идут абсолютно нормально. Программа сверстана, мы запустили две машины, начали производство тройки и четверки, - рассказал генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин в кулуарах авиасалона в Ле-Бурже, отвечая на вопрос о ходе испытаний нового транспортника. Слова Грудинина приводит РИА Новости.

Ил-112 - первый самолет, созданный с ноля в постсоветской России. Он заменит в ВКС России устаревший Ан-26. Новый транспортник сможет перевозить пять тонн груза на расстояние в 1200 километров, используя грунтовые аэродромы.

Правда, построенный в Воронеже летный прототип оказался слишком тяжелым и не соответствует техзаданию Минобороны. На ВАСО пообещали это исправить путем облегчения конструкции и внедрения композитных материалов. Ил-112 впервые поднялся в воздух в конце марта, второй построенный прототип проходит наземные испытания в ЦАГИ. После завершения тестов и приема машины на вооружение Минобороны готово закупить сотню таких самолетов.