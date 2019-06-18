Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.06.2019,  
12:12
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже началось производство новых Ил-112

Воронежский авиазавод (ВАСО) начал производство еще двух военно-транспортных самолетов Ил-112.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе

- Испытания самолета идут абсолютно нормально. Программа сверстана, мы запустили две машины, начали производство тройки и четверки, - рассказал генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин в кулуарах авиасалона в Ле-Бурже, отвечая на вопрос о ходе испытаний нового транспортника. Слова Грудинина приводит РИА Новости.

Ил-112 - первый самолет, созданный с ноля в постсоветской России. Он заменит в ВКС России устаревший Ан-26. Новый транспортник сможет перевозить пять тонн груза на расстояние в 1200 километров, используя грунтовые аэродромы.

Правда, построенный в Воронеже летный прототип оказался слишком тяжелым и не соответствует техзаданию Минобороны. На ВАСО пообещали это исправить путем облегчения конструкции и внедрения композитных материалов. Ил-112 впервые поднялся в воздух в конце марта, второй построенный прототип проходит наземные испытания в ЦАГИ. После завершения тестов и приема машины на вооружение Минобороны готово закупить сотню таких самолетов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Защищали секреты: названа версия инцидента с кораблями России и США 09:21
Почему Ка-50 назвали "Черная акула" 17.06.2019
Военные получили два новейших истребителя МиГ-35 17.06.2019
самолеты
У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик США 17.06.2019
Новые китайские радары не оставят шансов американским F-22 и F-35 13.06.2019
транспортная авиация
В Индии пропал с радаров военный самолет 03.06.2019
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов 28.04.2019