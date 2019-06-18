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18.06.2019,  
09:21
Текст:  Николай Грищенко

Защищали секреты: названа версия инцидента с кораблями России и США

В Китае выдвинули новую версию инцидента в Восточно-Китайском море, когда американский крейсер Chancellorsville едва не столкнулся с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Аналитики предполагают, что опасный маневр продиктован намерением скрыть секреты атомных подлодок военно-морского флота США.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Инцидент произошел шестого июня, когда эсминец Тихоокеанского флота сопровождал параллельным курсом авианосную ударную группу Седьмого флота США. Внезапно крейсер управляемой ракетной обороны Chancellorsville, в нарушение всех правил судовождения, перерезал путь "Виноградову", и российский корабль был вынужден резко отвернуть. Тем не менее корабли сблизились на опасное расстояние - 15 метров.

Стороны обменялись нотами протеста, но внятного объяснения причин опасного маневрирования Chancellorsville не последовало. Аналитики из КНР высказали предположение - ракетный крейсер США любой ценой хотел отогнать российский эсминец ради охраны секретных данных. Речь идет о субмаринах, которые обязательно сопровождают авианосную группировку, а "Адмирал Виноградов" - охотник за подводными лодками.

"Известно, что сигнал, издаваемый атомными подлодками так же уникален, как отпечатки пальцев, если он попадет в базу данных противника, обнаружить среди остального шума его будет легко, как и определить его точное местоположение на море", - сообщает китайское издание Sina. Перевод статьи опубликован ИноСМИ.

Эксперты также отметили низкую эффективность опасного маневра американских моряков.

"Однако к негодованию и обиде американцев, им до сих пор неизвестно, как много информации успели получить русские и смог ли отчаянный шаг американского крейсера помешать их работе. Должно быть, командующий Седьмым флотом очень тяжело пережил этот инцидент", - пишет издание.

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