Омского фотографа задержали за развращение девочек

Следователи Омска возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего фотографа. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, мужчину подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним.

По версии следствия, фотограф приглашал девочек в свою студию и под предлогом фотографирования и обучения фотоискусству развращал их.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователи в ближайшее время намерены обратиться в суд для избрания ему меры пресечения в виде ареста. Омичу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.