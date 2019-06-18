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18.06.2019 20:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет фестиваль классических романсов

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Петербурге с 25 июня по 2 июля пройдет XVII Международный фестиваль «Три века классического романса». Зрители смогут познакомиться не только со сверхпопулярными произведениями, но и с редко звучащей романсовой классикой.

Фестиваль будет проходить на нескольких площадках, среди них Малый зал Санкт-Петербургской государственной филармонии, Шереметьевский дворец, Галерея на площади искусств, Академическая капелла.

Фото: Майя Жинкина
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Как отмечают в оргкомитете фестиваля, исполнительский состав, как всегда, блистателен. На фестивале выступят заслуженная артистка России Ольга Сосновская и молодой бас Станислав Сергеев, воспитанник великого певца и учителя Николая Охотникова.

Постоянный участник фестиваля, один из интереснейших московских исполнителей Владимир Байков, подготовил петербургскую премьеру малоизвестных романсов Свиридова.

Фестиваль удивит поклонников. Например, на концерте в пространстве арт-галереи, среди постоянной экспозиции работ известных советских художников и скульпторов, будут исполнены произведения композиторов эпохи СССР. Особый колорит вечеру придаст звучание баяна талантливого музыканта Владимира Розанова. В действо органично вписаны уникальные по своей стилистике и сарказму жанровые сцены Даргомыжского.

А в особняке Половцева в рамках фестиваля представлят вокальные циклы.

Завершится фестиваль торжественным концертом, посвященным юбилею народной артистки СССР Ирины Богачевой.

Справка "РГ"

Международный фестиваль "Три века классического романса стартовал в 2003 году и с тех пор проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. Авторы идеи и организаторы мероприятия - преподаватели кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории. Программа фестиваля выстроена как цикл концертов маститых мастеров и молодых вокалистов, представляющих жанр романса во всем его стилистическом и временном многообразии.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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