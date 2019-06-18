К пятилетию воссоединения Крыма с Россией по заказу министерства курортов и туризма республики разработан экскурсионный маршрут "Крымская весна". Он посвящен событиям новейшей истории полуострова.

- Многие иностранные и отечественные тургруппы интересуются событиями Крымской весны, - рассказывает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Люди хотят знать достоверные факты и атмосферу тех исторически важных для страны дней. В связи с этим было решено, что одно-двух-трехдневные экскурсии будут включать знаковые места в Симферополе и Севастополе, а также крупнейшие новые инфраструктурные объекты. Гости республики смогут увидеть возведенный всего три года назад памятник "Народное ополчение всех времен", проект которого разработал участник самообороны. Мемориал объединяет скульптуры ополченцев времен Крымской и Великой Отечественной войн, а также "Крымской весны" - то есть прошлых и нынешних защитников полуострова. Еще один любимый как местными жителями, так и приезжими туристический объект - памятник "Вежливым людям" посвящен российским воинам, которые обеспечили поддержание мира и спокойствия во время событий 2014 года. Гости полуострова с удовольствием фотографируются тут на фоне вылитых из бронзы воина спецназа, девочки с букетом цветов и безмятежного кота.

Уже 50 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли подготовку и готовы поделиться своими знаниями с группами отдыхающих.