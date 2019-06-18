Новости

На Западе восхитились красотой крымских девушек 21:11
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:07
Трамп назначил нового и.о. министра обороны США 21:05
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей 21:02
Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе 20:56
В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда 20:50
Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом 20:38
В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20:22
Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине 20:09
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово 19:53
В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание 19:50
Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 20:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По следам 2014-го

Гостям Крыма предлагают турмаршрут "Крымская весна"
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
К пятилетию воссоединения Крыма с Россией по заказу министерства курортов и туризма республики разработан экскурсионный маршрут "Крымская весна". Он посвящен событиям новейшей истории полуострова.
Фото: Виктор Васенин/РГ
Названы летние периоды для выгодных перелетов в Крым

- Многие иностранные и отечественные тургруппы интересуются событиями Крымской весны, - рассказывает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Люди хотят знать достоверные факты и атмосферу тех исторически важных для страны дней. В связи с этим было решено, что одно-двух-трехдневные экскурсии будут включать знаковые места в Симферополе и Севастополе, а также крупнейшие новые инфраструктурные объекты. Гости республики смогут увидеть возведенный всего три года назад памятник "Народное ополчение всех времен", проект которого разработал участник самообороны. Мемориал объединяет скульптуры ополченцев времен Крымской и Великой Отечественной войн, а также "Крымской весны" - то есть прошлых и нынешних защитников полуострова. Еще один любимый как местными жителями, так и приезжими туристический объект - памятник "Вежливым людям" посвящен российским воинам, которые обеспечили поддержание мира и спокойствия во время событий 2014 года. Гости полуострова с удовольствием фотографируются тут на фоне вылитых из бронзы воина спецназа, девочки с букетом цветов и безмятежного кота.

Уже 50 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли подготовку и готовы поделиться своими знаниями с группами отдыхающих.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России Присоединение Крыма к России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским