Мусороперерабатывающий комплекс в Симферополе пообещали перенести

В Совмине РК распорядились перенести мусоросортировочный завод в Каменке, расположенный в полукилометре от жилого массива, на другую территорию.

- С точки зрения и логики, и всего остального нет целесообразности нахождения там этой станции, - сказал глава РК Сергей Аксенов. - Мы с главой администрации Симферополя приняли решение, что с сегодняшнего дня завоз мусора прекращается.

При этом сортировать мусор на комплексе еще не начинали, но некоторые несортируемые отходы все же складировали.

Глава администрации города Наталья Маленко рассказала на заседании Совмина, что подрядчик реконструкции симферопольской набережной и очистки русла Салгира свозил на объект отходы с площадки. По информации подрядчика, ил, который достали из русла, токсичный.

Также представители компании заявили, что ими были заключены два договора на утилизацию отходов - с компанией "ЭкоПромКрым" на улице Дерюгиной в Симферополе (упомянутый комплекс) и Тургеневским карьером в Белогорском районе.

"Мы приняли решение вывозить в Белогорский район токсичные отходы. Вывезено 90 процентов. Также есть отходы из русла, которые образуются от срезания грунта, лежащего выше внутренних подпорных стен и образовавшихся островов - это грунт, который не имеет запаха. Его мы вывезли на полигон на улице Дерюгиной. Заказчик уведомил официальным письмом, чтобы мы не вывозили ни землю, ни ил из русла на полигон на Дерюгиной", - сказано в обращении компании.

Тем не менее жители Каменки успели зафиксировать на фото ил.

Ранее "РГ" сообщала о комплексе в Каменке. Участок, на котором он находится, в генплане отмечен как зона делового, общественного и коммерческого назначения. Расстояние от объекта до жилых домов в два раза меньше, чем необходимо. Прокуратура РК установила, что инвестор в процессе строительства не исправил нарушения, найденные минэкологии РК.

Среди прочего установлено, что "не обеспечивается соблюдение требований и норм природоохранного законодательства, что подтверждается информацией минэкологии РК при проведении проверки". Положительное итоговое заключение ведомства отсутствует. в минЖКХ РК сообщили, что строительство объекта не согласовано, и судя по территориальной схеме оно в Каменке не предусмотрено. В управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РК и Севастополю сообщили, что экологическая экспертиза не проводилась.