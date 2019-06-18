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18.06.2019 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре перед судом предстанут директор и финансовый директор строительной компании, обвиняемые в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в особо крупном размере (часть 2 статьи 159 УК РФ). По данным прокуратуры края, общая сумма ущерба при строительстве перинатального центра Сочи составила более 77 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, между главным управлением строительства Кубани (ГУК "ГУСКК") и строительной компанией были заключены два государственных контракта на возведение объекта "Перинатальный центр" в городе Сочи. В рамках договора компания помимо выполнения строительно-монтажных работ обязалась поставить в Перинатальный центр медицинское оборудование.

Фото: УМВД по Костромской области
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"Однако в 2016 году директор и финансовый директор ввели заказчика в заблуждение, сообщив ему о полном расчете с поставщиком медицинского оборудования, - рассказали в СУ СК РФ по Кубани. - В результате представители ГКУ "ГУСКК" подписали акты выполненных работ и перевода на счет компании денежной суммы в размере свыше 77 миллионов рублей. Вскоре из-за неоплаты поставщик медицинского оборудования расторгнул договор с компанией через суд. Своими действиями руководители фирмы нанесли ущерб бюджету региона на сумму свыше 77 миллионов рублей, поскольку медицинское оборудование находится в чужой собственности".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Свою вину в совершении преступления фигуранты не признали. Сейчас обвиняемые находятся под стражей и домашним арестом, им грозит до 10 лет тюрьмы с выплатой штрафа до  миллиона рублей.

Как уже сообщалось, еще в январе 2017 года вице-губернатор Юрий Гриценко (он затем был отправлен в отставку) стал фигурантом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве перинатального центра в Сочи. Правоохранители полагают, что при участии чиновника была организована незаконная схема перевода средств застройщику объекта. Расследование этого дела пока продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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