В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей

В Краснодаре перед судом предстанут директор и финансовый директор строительной компании, обвиняемые в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в особо крупном размере (часть 2 статьи 159 УК РФ). По данным прокуратуры края, общая сумма ущерба при строительстве перинатального центра Сочи составила более 77 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, между главным управлением строительства Кубани (ГУК "ГУСКК") и строительной компанией были заключены два государственных контракта на возведение объекта "Перинатальный центр" в городе Сочи. В рамках договора компания помимо выполнения строительно-монтажных работ обязалась поставить в Перинатальный центр медицинское оборудование.

"Однако в 2016 году директор и финансовый директор ввели заказчика в заблуждение, сообщив ему о полном расчете с поставщиком медицинского оборудования, - рассказали в СУ СК РФ по Кубани. - В результате представители ГКУ "ГУСКК" подписали акты выполненных работ и перевода на счет компании денежной суммы в размере свыше 77 миллионов рублей. Вскоре из-за неоплаты поставщик медицинского оборудования расторгнул договор с компанией через суд. Своими действиями руководители фирмы нанесли ущерб бюджету региона на сумму свыше 77 миллионов рублей, поскольку медицинское оборудование находится в чужой собственности".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Свою вину в совершении преступления фигуранты не признали. Сейчас обвиняемые находятся под стражей и домашним арестом, им грозит до 10 лет тюрьмы с выплатой штрафа до миллиона рублей.

Как уже сообщалось, еще в январе 2017 года вице-губернатор Юрий Гриценко (он затем был отправлен в отставку) стал фигурантом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве перинатального центра в Сочи. Правоохранители полагают, что при участии чиновника была организована незаконная схема перевода средств застройщику объекта. Расследование этого дела пока продолжается.