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18.06.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Госдуме предложили закупать "правильные" ручки для ЕГЭ

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)

Депутат госдумы от Астраханской области Леонид Огуль выступил с предложением подумать о централизованной закупке канцтоваров для ЕГЭ. Это связано с возникшей ситуацией в Астрахани, где результаты работ трех выпускников оказались "нулевыми" по причине использования "не тех" ручек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возможно, стоит подумать министерству просвещения РФ о централизованной закупке "правильных" ручек, чтобы выпускники российских школ не думали об организационных процессах на экзаменах", - отметил Огуль в беседе с журналистами.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Астрахани выпускники получили ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

По мнению депутата, было бы правильнее, если бы в комплекте со специальными бланками на едином госэкзамене экзаменуемый получал и подходящую ручку.

Напомним, скандал разгорелся в Астрахани, когда стали известны результаты ЕГЭ по математики среди выпускников. Трое из них получили ноль баллов. Такой результат возможен, если сдан пустой бланк или нет ни одного правильного ответа. Но как оказалось, компьютер попросту не смог отсканировать три работы по той причине, что выпускники использовали "не ту" пасту.

- Согласно порядку проведения экзамена у участника должна быть гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета. При использовании иной ручки есть большая вероятность потери написанного текста работы во время сканирования и, как следствие, получения 0 баллов, - отметила замминистра образования и науки региона Елена Дудина.

Тем временем, как отметили в Рособрнадзоре, работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены. А министр образования Астраханской области Виталий Гутман официально заявил о решении рассмотреть работы школьников конфликтной комиссией в полном объеме.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЕГЭ в России Нарушения при сдаче ЕГЭ
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