В Крыму пообещали закрыть завод в Армянске при повышении ПДК кислоты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключает вероятности закрытия завода в Армянске, на котором прошлым летом произошел химический выброс. Но только при условии, если уровень предельно допустимой концентрации серной кислоты на предприятии будет превышен.

- Этого, конечно, не хотелось бы. Но здоровье граждан дороже, - отметил Аксенов.

По его словам, жара на полуострове пока не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Титан", и концентрация кислоты в накопителе не превышает допустимые показатели.

- Уровень концентрации серной кислоты там сейчас 6,5-7 процентов. Предельно допустимая норма концентрации - 12 процентов. В прошлом году была 30-процентная концентрация, в результате чего происходило испарение, - сообщил Сергей Аксенов.

Напомним, в конце лета 2018 года жители северного Крыма стали жаловаться на ржавый налет на металлических предметах, ухудшение самочувствия. Как оказалось, на заводе "Крымский Титан" произошел выброс вредных веществ в атмосферу, его работа была приостановлена. Источником экологического ЧП стал пруд-кислотонакопитель завода: он пересох из-за жары, и возникли кислотные испарения.