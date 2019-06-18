Многодетного уральца наказали за "липовую" справку для сына-школьника

Жители Екатеринбурга считают учебное заведение элитным, однако Уланбек выбрал его по иным мотивам.

"Мы снимаем квартиру рядом с этой школой, у меня два сына, 14 и 16 лет, уже учатся там, решил и младшего, семилетнего, отдать туда, чтобы старшие могли провожать его, - рассказал "РГ" мужчина.

В съемной квартире площадью 42 квадрата семья из четверых детей (у мужчины есть еще двухлетняя дочь) и двоих взрослых не прописана. Регистрацию для младшего сына глава семейства купил в феврале за тысячу рублей - помог случайный знакомый с рынка. Как установили органы дознания, справка была напечатана на обычном струйном принтере.

Вину Уланбек признал, активно содействовал дознанию, раскаялся и пообещал больше никогда не совершать ничего подобного. Штраф в размере шести тысяч рублей, конечно, ударит по карману: ежемесячный семейный доход - около 40 тысяч рублей.

Уланбек родом из Киргизии, в России живет около десяти лет, работает дворником в двух местах, супруга трудится уборщицей в местном ТСЖ. Около 20 тысяч рублей каждый месяц уходит на аренду жилья, но родитель уверил суд, что оплатит штраф.

В апреле Свердловская областная прокуратура выявила четыре факта предоставления в учебные заведения фальшивых справок о прописке ребенка. Случай Уланбека - один из них, остальные дела еще не переданы в суд. Подложные документы нашли в школах №11, №25, №23 и №69. Аналогичные нарушения со стороны родителей надзорное ведомство выявляло и раньше.

Взрослые идут на преступление ради того, чтобы ребенок учился в определенной школе - более статусной, удобной по расположению или в той, куда ходят старшие дети. В департаменте образования Екатеринбурга уверяют: в городе нет хороших и плохих школ, уровень образовательных услуг везде практически одинаковый. Если ребенку не хватает места в одном учреждении, ему предложат другое поблизости. Привилегий для зачисления детей в школу, где учатся их братья и сестры, сейчас нет, но в Госдуме идет работа над поправками в Семейный кодекс, которые гарантируют преимущество при зачислении в школы ребятам, чьи братья и сестры уже посещают учебное заведение.

Кстати, семилетний сын Уланбека все-таки будет ходить в школу №69 - в учебном заведении мужчину заверили, что ребенок зачислен.