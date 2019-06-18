Что увидели воины Красной армии на освобожденной белорусской земле

75 лет назад, весной 1944 г., Ставка Верховного Главнокомандования планировала разгром гитлеровской группы армий "Центр". К тому времени почти вся территория Белорусской ССР была оккупирована противником, за исключением восточных районов с областным центром Гомелем, которые были освобождены еще осенью 1943 г. в ходе Гомельско-Речицкой операции. К весне 1944 г. Красная армия освободила почти всю территорию Украинской ССР, и противник ожидал продолжения наступления советских войск на украинском фронте. Вместо этого Ставка приняла решение наступать на белорусском направлении. План операции, получившей кодовое название "Багратион", был окончательно утвержден в мае 1944 г., само наступление началось 22 июня, в годовщину нападения Германии на СССР.

Противник не ожидал удара, что способствовало успеху наступления, которое стремительно велось силами 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, при участии белорусских партизан (в дальнейшем также и 1-й польской армии). Красная армия в ходе летнего наступления продвинулась на несколько сотен километров. К середине июля была освобождена вся территория БССР со столицей Минском (взят 3 июля 1944 г.), часть Литвы со столицей Вильнюсом (взят 13 июля). В Минске 16 июля состоялся впечатляющий партизанский парад с участием бойцов действовавших в республике отрядов.

На освобожденной территории БССР советские войска столкнулись с масштабными разрушениями. В публикуемых документах, которые относятся к июлю 1944 г., отражены последствия политики оккупантов, которые систематически разрушали народное хозяйство, осуществляли террор в отношении мирного населения и угоняли его в Германию. Впрочем, не на всей белорусской территории немецкая администрация проводила такую политику - как показывает последний из публикуемых документов, в западных районах, которые были присоединены к БССР осенью 1939 г., гитлеровцы вели себя более осторожно, и в результате эти районы пострадали относительно меньше.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в фонде ЦК КПСС (Ф. 17. Оп. 121, 122). Документы публикуются по современным правилам орфографии и пунктуации с сохранением стилистических особенностей. Автор благодарит заместителей начальника отдела использования РГАСПИ к.и.н. А.С. Кочетову и к.и.н. А.В. Лукашина за помощь в предоставлении иллюстраций и документов.

Публикацию подготовил главный специалист РГАСПИ, кандидат исторических наук Николай Лысенков.

Советские военнопленные, расстрелянные фашистскими солдатами перед отступлением. 6 июля 1944 г., г. Борисов. Фото: Ф. Кислова

N 1. Докладная записка П.К. Пономаренко1 А.А. Андрееву2 о разрушениях в городах освобожденной Белоруссии

1 июля 1944 г.

товарищу Андрееву А.А.

Стремительное наступление Красной армии по Белоруссии развивается в условиях всеобщей народной поддержки. Сельское население восторженно встречает части Красной армии. Крестьяне-проводники провожают части, помогая проходить заминированные районы. Население выходит на ремонт дорог, мостов и переправ. Население делится всем, чем может, с частями, за которыми не успевает интендантство. Отдает хлеб, картофель; организует уход за ранеными.

Сельское население при отступлении немцев уходит в леса под прикрытие партизан или, организуя самооборону, таким образом сохраняется, так как стремительное наступление Красной армии не дает возможности немцам делать экспедиции для истребления и угона населения, как это систематически делалось раньше.

Под прикрытием партизанских отрядов в районе Осиповичи-Пуховичи находилось более 45 000 населения. В лесах партизанского соединения Полоцк-Лепель-Бегомль - свыше 80 000 населения, в Усакинских лесах (Могилевской области) - до 30 000 населения. В лесах Полесья - свыше 50 000 населения и т.д.

Города безлюдны. Немцы в огромной степени истребили население городов, а остатки успели угнать.

В Витебске сохранилось 800 человек, до войны было 211 тысяч человек, в Жлобине населения нет совсем, в Бобруйске почти все население угнано.

Состояние освобожденных городов

Витебск

Разрушены все промышленные предприятия - станкостроительный завод, фабрика "Знамя индустриализации", очковая фабрика, деревообрабатывающие предприятия, фанерный завод. Большая часть каменных жилых зданий также разрушена. Водопровод и хозяйство трамвая взорваны. Разрушен железнодорожный узел. Взорваны здания вокзала, депо, товарного двора. Из 140 километров путевого хозяйства станции осталось 30 километров перебитых рельс. Железнодорожный мост через Двину взорван. Сохранился бетонный мост на шоссейной дороге Смоленск - Орша. Речной флот затоплен.

Город без воды, без хлеба, разграблен полностью. Из Витебска немцы вытащили буквально все.

Уцелевшие здания заминированы, но немцы не успели их взорвать. Только из-под здания ветеринарного института извлечено 7 тонн тола.

Бобруйск

Повсюду картина огромного опустошения. С момента прорыва нашими частями оборонительных рубежей противника на Березине немцы приступили в Бобруйске в широких размерах к взрыву предприятий, домов, складов. Значительное большинство каменных домов превращено в груду развалин. Разрушено большинство промышленных предприятий, здания театра, электростанции, вокзала, библиотеки.

Жлобин

Уничтожен полностью. Сохранились три коробки каменных и небольшое количество деревянных зданий. Населения в городе нет.

Могилев

Могилев в центральной своей части разрушен наполовину. Взорваны цеха авиационного завода, авторемонтный завод, фабрика шелкового волокна, труболитейный завод, электростанция и много других промышленных предприятий. Мосты через Днепр - железнодорожный и деревянный - взорваны.

Сохранились АТС и Центральный телеграф (идет разминирование), здания Дома Советов, НКВД, обкома, облисполкома, театр, кинотеатр, пединститут. Сохранился хлебозавод.

В Витебске, Могилеве, Орше, Бобруйске, Жлобине, Осиповичах приступили к работе областные и городские комитеты партии. В Шклове, Быхове, Кличеве, Белыничах, Глусске, Паричах, Сиротине, Крупках, Толочине, Ветрино и других районах приступили к работе районные партийные и советские органы.

В направлении Минска выехали работники Минского городского и областного комитетов партии и оперативные группы для всех освобождающихся районов. На Слуцк выехали оперативные группы и районные комитеты партии южных районов области, и на Борисов оперативные группы и районные комитеты партии северной части области.

Для районов западных областей сформированы уже группы работников и выезжают в направлении своих областей.

Принимаем меры к установлению порядка в освобожденных городах и районах, к сохранению уцелевших материальных ценностей, быстрому созданию условий для поддержания жизни населения: организуется хлебопечение, расчистка артезианских скважин, приют для осиротевших детей, медицинская помощь раненым и больным.

Идет работа по восстановлению железнодорожных путей. До решения ГКО3 о мобилизации населения нами оказывается всемерная помощь железнодорожникам в восстановительных работах, выделяется необходимое количество рабочей силы, транспорта.

В целях оказания помощи наступающим войскам, с 20 июня партизаны Белоруссии нанесли одновременный массированный удар по железнодорожным коммуникациям, перебив свыше 45 000 рельс на всех железных дорогах, глубиной до Буга.

Партизанские соединения районов Полесья и южных районов Минской области, взаимодействуя с войсками 1-го Белорусского фронта, захватывали опорные пункты, нападали на переправы противника.

Партизанские соединения и бригады соединяются с частями Красной армии. В районе озера Лукомль на соединение вышло 35 партизанских отрядов, насчитывающих до 6 000 человек.

В районе Глусска с частями соединились 5 партизанских бригад, насчитывающих 3 926 человек.

В районе Усакинских лесов (Могилевская область) выходит на соединение 24 000 партизан и около 40 000, находившихся под их охраной, населения.

Всего с начала освобождения Белоруссии соединилось с частями Красной армии 62 000 партизан.

Всего должны соединиться с частями Красной армии еще 240 тысяч партизан и 120 000 невооруженных резервов.

Не могу не сообщить об исключительном боевом подъеме и энтузиазме наших войск, об их неудержимом боевом порыве и об исключительно теплом, внимательном, участливом их отношении к населению Белоруссии, исстрадавшемуся под гнетом немецкой оккупации.

П. Пономаренко

1.VII.44г.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 333. Л. 19-22.

Подлинник. Машинописный текст, подпись - автограф.

Докладная записка Д.С. Леонова и М.Ф. Дребеднева А.С. Щербакову.

N 2. Докладная записка Д.С. Леонова4 и М.Ф. Дребеднева5 А.С. Щербакову6 о положении на освобожденной территории Западной Белоруссии

12 июля 1944 г.

Начальнику Главного политического

Управления Красной армии

Генерал-полковнику тов. Щербакову

Докладываю:

За время наступательных боев - с 23 июня по 10 июля 1944 года - войска Первого Прибалтийского фронта освободили от немецких захватчиков более 3000 населенных пунктов Витебской и Вилейской областей Белорусской Республики.

1 июля войска фронта вступили на территорию Западной Белоруссии и за 10 дней июля освободили 12 районов Вилейской области: Плисский, Мерисский7, Шарковщизненский8, Локщинский9, Глубоковский10, Дунилевичский11, Воропаевский12, Козяненский13, Поставский, Браславский, Видзевский14, Слободский15.

Основная масса населения с радостью встретила Красную армию, освободившую советских граждан из-под фашистского ига. Жители благодарили бойцов, сержантов и офицеров за освобождение, всячески помогали частям фронта быстрее продвигаться вперед.

Однако необходимо отметить различное отношение населения к приходу Красной армии.

В Витебске Красную армию встречали с радостью*

В Витебской области, где большинство населенных пунктов и городов выжжено, а население доведено до крайнего разорения и истощения, Красную армию встречали с радостью, и жители немедленно принимались за восстановление своего разрушенного хозяйства, а многие лично на плотах и лодках помогали бойцам переправляться через водные преграды.

Радость населения особенно ярко бросалась в глаза, когда наши части вошли в глубь Витебской области - в Лепельский, Ветринский, Ушачинский16 и другие районы, где во время оккупации было широко развито партизанское движение. Партизаны, их матери, жены, дети поправляли дороги, предупреждая бойцов о том, где противником заложены мины, помогали вылавливать в лесах немцев и их шпионов.

Немцы заигрывали с населением

Иную картину Красная армия встретила в освобожденных районах Западной Белоруссии.

За время оккупации здесь гитлеровцы восстановили частную собственность на землю. Вместе с немецкими частями возвращались польские помещики. Сеялась национальная рознь между белорусами, поляками и литовцами. Русское и особенно еврейское население, как правило, подвергалось массовым репрессиям и уничтожению. Немцы также проводили политику заигрывания с населением, особенно с поляками и литовцами (сулили им автономное самоуправление, рассказывали небылицы о большевиках и т.д.). Это в значительной степени отразилось и на настроениях белорусов.

Первоначальное изучение освобожденных районов Западной Белоруссии показывает:

Экономически районы Западной Белоруссии сохранились значительно лучше.

Как правило, деревни, хутора и села сохранились почти полностью. Население осталось на месте, в том числе и значительное количество мужчин призывных возрастов. За небольшим исключением, почти полностью сохранился скот. Земля засеяна, виды на урожай хорошие.

Особенно сохранились районы в полосе от границ Советского Союза 1939 года на запад, где ранее польское правительство насаждало осадничество17 и кулачество в виде хуторских хозяйств. Немцы в этих районах с некоторой осторожностью вели свою грабительскую политику. Скот у крестьян не брали, все население, в том числе мужчины, в течение всего периода войны оставалось дома. Натуральный налог брался через полицейских, таким образом, жители этой полосы Западной Белоруссии не испытывали на себе всей тяжести немецко-фашистского гнета и одновременно подвергались усиленной пропагандистской обработке немцев.

В 14 населенных пунктах Западной Белоруссии, освобожденных частями 154-й стрелковой дивизии, где проживает 424 человека, имеется посевов 1729 га, из них озимых - 720, яровых - 1009. В этих населенных пунктах лошадей - 50, коров - 137, мелкого рогатого скота - 126. В среднем на каждое хозяйство приходится 2-3 гектара посева, одна корова, 2-3 овцы.

Принимаем меры к установлению порядка

В Плисском районе все земельные площади засеяны. Население почти полностью сохранилось. Ресурсы продовольственного зерна и овощей в пределах 12-13 тысяч тонн. Поголовье рогатого скота - 8 тысяч, мелкого рогатого скота - до 2 тысяч, овец - до 10 тысяч. Предприятия района: спиртзавод в с. Городец с производительностью 1000 литров в сутки, рыбный завод в с. Плисса, два кирпично-граверных завода в с. Гавришинко и в с. Лопуново; два известковых завода в селах Лужки и Плисса. В районе имеется 13 водяных мельниц: в селе Лужки мощностью простого помола 18 тонн и вальцевого - 2 тонны в сутки, остальные мельницы имеют производительность 3-5 тонн в сутки. Все они требуют мелкого и среднего ремонта, особенно жернова. В селе Городец имеется помещичье имение, посевная площадь которого: зерновых - 280 га, огородных - 4 га, картофеля - 74 га, трав - 170 га, животноводство: лошадей - 2, коров - 5, свиней - 62.

В Шарковщизненском районе все земельные площади засеяны, население почти полностью сохранилось, за исключением некоторого количества, мобилизованного на работу в Германию. Район располагает продуктовым и фуражным зерном около 8-10 тысяч тонн. Развито овцеводство с общим поголовьем до 10 тысяч. Крестьяне имеют посевы от 5 до 20 га на хозяйство. Район располагает следующими предприятиями: водяная мельница пропускной способностью до 5 тонн в сутки (дер. Шкуньтики18) и маслосырзавод (с. Шарковщизна19).

Население этих районов испытывает нужду в соли, керосине, спичках, в одежде, обуви. За весь период войны товары не завозились. В очень многих случаях одежда состоит из материала собственного крестьянского производства.

Жители недоверчиво относятся к советским деньгам. Предпочитают продавать свои продукты в обмен на соль, мыло и спички. Мотивируя это тем, что они знают стоимость немецкой марки, но не знают стоимости советского рубля.

Значительная часть населения районов Западной Белоруссии Красную армию встретила с некоторой настороженностью.

О чем спрашивают жители?

На собраниях и в беседах население ставит следующие вопросы:

1. Надолго ли пришла Красная армия?

2. Будут ли создаваться колхозы?

3. Будут ли призываться в Красную армию все местные жители?

4. Как будет организована власть на местах?

5. Какая помощь будет оказана нашим семьям, когда наши мужья уйдут в армию?

6. Скоро ли Красная армия закончит войну?

7. Верно ли, что колхозы будут какие-то другие?

8. Будем ли мы освобождать прибалтийские республики или остановимся на границах 1939 года?

9. Пойдет ли Красная армия в Германию?

10. Правда ли, что в Москве открыты церкви?

11. Где сейчас маршалы Буденный20 и Ворошилов21?

Крестьянин дер. Зеньки, Поставского района, Сафрон Жарин говорит: "Уж скорее бы установилась одна власть, а то трудно подчиняться двум властям: служим партизанам - немцы угрожают, служим немцам - партизаны угрожают".

Крестьянин дер. Рамзова, Дуниловичского района, Гринкевич в беседе говорит: "Нужна постоянная власть. А у нас до сего времени постоянной власти не было. То немцы, то поляки, то русские. Для чего я буду строиться и наживать, все равно немец или поляк отберет".

В этих районах в кулацких хозяйствах работает большое количество батраков из русских и белорусов, согнанных немцами из других областей, которые спрашивают: "Скоро ли отправят домой население, изгнанное немцами из городов Витебска, Орла, Полоцка и Смоленска".

Среди части населения существуют явно антиколхозные настроения.

Жители деревни Васевичи, Поставского района, Сметанко Владислав и Вырвич Альбин в беседе с нашими офицерами высказывались так: "Мы очень рады, что Красная армия нас освободила, но боимся, чтобы нас не загнали в колхозы. Поэтому мы согласны отдать государству 75% урожая, лишь бы не загнали в колхозы".

Национальный вопрос стоит остро

Большую роль в разговорах и настроениях жителей занимает национальный вопрос. Есть случаи отрицательного отношения к литовцам в силу того, что в Белоруссии было много полицейских из литовцев. Один старик-белорус с глубоким убеждением рассказывал: "Вот пойдете в Литву, смотрите, в спину стрелять будут". Немного лучше отзываются о латышах.

Характерно, что польская часть населения называет себя белорусами, нарочито скрывая свою польскую национальность. В беседах поляки обычно задают вопрос: какие взаимоотношения между Советским Союзом и Польшей.

Нужно отметить, что некоторое влияние на часть польского населения имели агенты польского эмигрантского правительства в Лондоне, действующие по указке германского гестапо. В силу этого в отдельных кругах населения имеются разговоры о восстановлении Польши в границах 1921 года.

2-3 месяца тому назад в одну ночь значительная часть мужчин польского происхождения Браславского, Слободского, Мерисского22 и других районов Вилейской области, в том числе и полицейские, с оружием в руках ушли по направлению к Вильно в польские легионы23. Туда же собирались поляки других областей. Среди населения циркулировали слухи, что немцы их используют в борьбе против партизан. Родственники ушедших на сборы поляков продолжали оставаться на местах жительства и органами немецкой власти не репрессированы. Следует полагать, что это мероприятие было проведено немцами. Но не исключена также возможность, что сбор поляков был осуществлен одной из польских националистических организаций, связанной с эмигрантским польским правительством в Лондоне.

В начале 1944 года немцы начали создавать местную белорусскую националистическую партию. В середине мая 1944 г. были проведены организационные съезды по сколачиванию партии в городах Полоцк и Витебск, о чем писала местная белорусская газета "Новый путь" 17 мая 1944 года. Но довести эту затею до конца немцам не удалось - помешала Красная армия своими быстрыми темпами наступления.

Населению католического вероисповедания немцами внушена такая мысль, что как только вернется советская власть, так костелы будут закрыты. В дер. Задевья24, Поставского района, 85летняя Анатоля Рудня спросила: "Будет ли Красная армия закрывать костелы?" Когда ей рассказали о свободе вероисповедания в СССР, она обняла разъясняющего политработника и со слезами на глазах несколько раз благодарила его.

В дер. Ходьки, Дуниловичского района, ксендз Мацуныш, 24 лет, 5 июля в разговоре с работниками политотдела заявил: "Вы церкви и костелы закроете, а нас, служителей культа, арестуете".

В этот день населению демонстрировалась американская кинокартина "Битва за Россию", в которой, как известно, показана русская церковь во время Отечественной войны и выступление патриарха всея Руси Сергия25 в соборе в Москве с призывом к верующим помочь советской власти разбить немцев. После кино этот ксендз сказал: "Я теперь вижу, что советы не преследуют религию и помогу вам в борьбе с немцами".

Докладная записка Д.С. Леонова и М.Ф. Дребеднева А.С. Щербакову.

Партизанский край пострадал больше

В районах полосы западнее линии: Десна26, Лужки, Глубокое, положение резко отличается от предыдущих районов Западной Белоруссии. Это партизанский край, где очень сильно сказалось партизанское влияние отрядов имени Чапаева, Пархоменко и Суворова.

Население, проживающее в партизанской зоне, саботировало мероприятия германского командования, срывало мобилизацию мужчин в немецкую армию, отправку рабочих на работу в Германию, выполнение налоговых обязательств, а также не давало немцам укрепиться и в достаточной мере развернуть свою деятельность. Гитлеровцы работали всегда в страхе ожидания расправы со стороны партизан.

В марте-мае месяцах с.г. немцами была дважды объявлена мобилизация в германскую армию лиц в возрасте от 22 до 35 лет. Однако население партизанской зоны сорвало это мероприятие - почти никто не пошел на службу в гитлеровскую армию27, мобилизация проходила под лозунгом: "Каждый белорус должен стать на защиту своей родины Белоруссии от нашествия Красной армии".

Экономически партизанские районы особенно сильно пострадали от немецких карательных отрядов. Очень много населенных пунктов выжжено совсем, много истреблено населения.

Здесь Красную армию население встречало с радостью. Во многих деревнях строили арки, вывешивали лозунги, готовили цветы и подарки. Население по своей инициативе приступило к ремонту мостов и дорог, растаскиванию завалов на дорогах.

Своей жестокостью и зверствами в Западной Белоруссии немцы главным образом отличались в районах партизанского движения. В Плисском районе, где партизанское движение было особенно развито, немцами полностью сожжено до 15 деревень и хуторов. В том числе крупные пункты: Чашки, насчитывающие 47 дворов, Осиновка - 40 дворов. Население этих деревень ограблено. В 1942 году в дер. Углы, Угловского сельсовета, сожжено большинство домов. В огне погибло много женщин, детей и стариков. Сильно разрушены районные центры: Плисса, Шарковщизна, Глубокое, Воропаево.

Еврейского населения, которого в данных районах до прихода немцев было довольно много, почти нет, все вырезано. Только в одном населенном пункте Иоды расстреляно немцами до 500 евреев. Большие еврейские погромы немцы устраивали в местечках Глубокое и Шарковщизна.

Большую предательскую роль в репрессиях, убийствах, издевательствах и грабежах населения проявляли полицейские из местных жителей, а также добровольцы из латышей и литовцев. К ним особая ненависть населения.

Население всех освобожденных районов в основной своей массе с радостью встретило Красную армию. Жители благодарили бойцов за освобождение из-под немецкого ига, за возвращение свободы и независимости.

Наиболее разоренными в экономическом отношении и пострадавшими от немецкой оккупации являются районы Витебской области, где гитлеровцы особенно жестоко расправлялись с населением в связи с наличием в них крупных партизанских отрядов. Особенно разорены Ушачинский, Ветринский, Лепельский, Беленковичский28 и другие районы. Карательные экспедиции немцев сожгли большинство деревень, уничтожили очень много населения.

Освобожденные из концлагеря в Витебске возвращаются домой. 1944 г.

Требуется политическая работа среди населения

Учитывая высокое патриотическое чувство населения этих районов, их большие заслуги в деле борьбы за свободу и независимость Советской Родины, необходимо этим районам оказать особую материальную помощь и в первую очередь хлебом, солью и одеждой.

Учитывая, что основные районы Западной Белоруссии в экономическом отношении находятся в неплохом состоянии: посевная площадь засеяна, в районах довольно значительное количество скота, овощей, наличие значительного запаса хлеба у самих крестьян, можно организовать заготовку мяса, картофеля, зерна и других продуктов как для питания Красной армии, так и для обеспечения наиболее пострадавших районов. Для этого необходимо завезти некоторые промтовары, особенно соль, керосин, спички. А также следует упорядочить систему взаиморасчетов по заготовкам с индивидуальными хозяйствами.

Во всех освобожденных районах требуется большая политическая работа среди населения. Та политическая работа, которая проводится политорганами Красной армии, не разрешает полностью этого вопроса, особенно в условиях быстрого продвижения частей.

Необходимо срочно принять меры по обеспечению населения достаточным количеством газет, как центральных, так и местных. Одновременно необходимо усилить местные партийные, советские органы кадрами из центральных областей Советского Союза.

Большое место в настроениях жителей Западной Белоруссии занимают национальные и религиозные вопросы, последний особенно беспокоит католиков.

Желательно подбросить группу партийных работников, способных вести разъяснительную работу в этой области.

Для оказания помощи областным и районным организациям в восстановлении местных органов власти политотделами армий, Политуправлением фронта посланы группы политработников. В эти районы посланы кинопередвижки с лекторами и агитаторами ДКА29.

Фронтовая газета "Вперед на врага" 4 раза в неделю выпускает листовки со сводками Совинформбюро в количестве 5000 экземпляров для распространения среди местного населения. Для 12 райкомов партии отпускается по 3 экземпляра центральных газет: "Правда", "Известия", "Комсомольская правда". Обкому партии на месяц дана печатная машина для выпуска областной газеты. Дано 5 автомашин для переброски из Езерище в Вилейку полиграфической базы и бумаги.

Военные Советы армий и фронта, Политуправление и политорганы фронта всячески помогают быстрее восстанавливать работу местных партийных и советских органов.

Член Военного совета Первого Прибалтийского фронта

Генерал-лейтенант Леонов

Начальник Политуправления Первого Прибалтийского фронта

Генерал-майор Дребеднев

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 66. Л. 8-14.

Подлинник. Машинописный текст, подписи - автографы. На л. 8 резолюция А.С. Щербакова "Тов. Маленкову. Щербаков. 15/VII" и Г.М. Маленкова "Тов. Шамбергу30. Прошу ознакомиться и зайти ко мне по этому делу (сегодня). Маленков. 17/VII".

* Подзаголовки расставлены редакцией