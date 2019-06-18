С первого взгляда обычный человек может и не понять, что замечательного скрыто под скучным названием публикуемого документа: "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Но новый закон не только полезный, но и во многом даже революционный.

Главное его новшество вот в чем. Закон, который заработает через 90 дней после его официального опубликования, позволит владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли.

А теперь об этом подробнее. Из текста нового закона следует, что если при проведении комплексных кадастровых работ выяснится, что владелец участка использует больше земли, чем у него значится по документам, то он сможет оформить на себя эти излишки земли.

В Росреестре говорят, что часто площадь фактически используемых земельных участков превышает ту, что указана в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 процентов, что является минимальным размером.

Публикуемый закон вносит изменения в два важных действующих закона - "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Задача нового закона - упростить проведение комплексных кадастровых работ.

Для тех, кто не сталкивался с кадастровыми работами, сразу уточним - они бывают, если так можно выразиться, индивидуальными и комплексными.

С индивидуальными познакомился почти каждый владелец дома, дачи, огорода, когда заказывал обмер и узаконивал свои сотки. Комплексные же кадастровые работы заказывают власти, как правило, городские или муниципальные. И такие работы выполняются за госсчет.

Закон заработает через 90 дней после его опубликования и позволит владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли

Поправки в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" позволят снять барьеры при выполнении комплексных кадастровых работ. Так, исключается требование о подготовке проекта межевания территории во всех случаях выполнения комплексных кадастровых работ. Это серьезно сэкономит бюджетные деньги. А там, где это оправдано и предусмотрено Градостроительным кодексом, например, на территории, занятой многоквартирными домами, проект межевания будет разрабатываться и дальше.

Определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для участков, занятых объектами общего пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества, в отношении лесных участков. Устанавливается порядок выявления самовольного занятия участков и порядок уточнения границ участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН.

Органы госвласти и органы местного самоуправления, которые и выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, получают право бесплатно получить технические паспорта, оценочную и прочую нужную им документацию.

В законе также прописаны правила устранения ошибок в местоположении границ участков и административных границ силами самого Росреестра. В ведомстве подчеркнули - результаты комплексных кадастровых работ позволяют местным органам власти "повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права собственников". Проект закона был разработан по инициативе минэкономразвития после анализа итогов комплексных кадастровых работ в 2017-2018 годах в 16 регионах. В 2019 году работы пройдут в 33 субъектах России. Они будут профинансированы из бюджета и обойдутся казне в 205 миллионов рублей. Популярность таких услуг растет. На 2020 год в Росреестр поступили заявки от 46 субъектов РФ.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра:

- Закон выгоден как гражданам, так и государству. Если в ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, что гражданин использует площадь земли, которая больше, чем это предусмотрено документами, закон дает ему возможность оформить такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов. Проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях.