Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 150-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости""

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2013, N 30, ст. 4083; 2014, N 52, ст. 7558; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 53, ст. 8464) следующие изменения:

1) статью 35 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Кадастровые работы могут выполняться кадастровым инженером, являющимся работником юридического лица, на основании трудового договора в случае, если кадастровые работы выполняются для собственных нужд такого юридического лица. При этом заключение предусмотренного частью 1 настоящей статьи договора подряда не требуется.";

2) в статье 421:

а) в части 1:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 настоящей статьи;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы, исполнитель комплексных кадастровых работ направляет сведения о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) заказчику комплексных кадастровых работ и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора. Форма сведений о выявленных объектах, направляемых заказчику комплексных кадастровых работ и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.";

в) часть 5 дополнить пунктами 3 - 6 следующего содержания:

"3) земельных участков, являющихся предметом договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

4) земельных участков, являющихся предметом договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

5) земельных участков, находящихся в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

6) земельных участков, находящихся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.";

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Комплексные кадастровые работы выполняются с учетом следующих особенностей:

1) в отношении земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами общего пользования и другими объектами (территориями) общего пользования, и земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, комплексные кадастровые работы выполняются, если образование таких земельных участков предусмотрено утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, проектом межевания территории;

2) в отношении земельных участков, подлежащих образованию в счет долей в праве общей собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, комплексные кадастровые работы выполняются только в случае, если образование таких земельных участков предусмотрено проектом межевания земельного участка или земельных участков, утвержденным в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

3) в отношении земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, комплексные кадастровые работы выполняются в соответствии с утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, проектом межевания территории либо в случае, если применительно к такой территории утвержден проект организации и застройки территории или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в границах такой территории, на основании указанных проекта или документа (при наличии таких утвержденных проекта или документа);

4) в отношении лесных участков комплексные кадастровые работы выполняются только в случае, если образование таких лесных участков предусмотрено утвержденной в порядке, установленном лесным законодательством, проектной документацией лесных участков;

5) в отношении занятых зданиями, сооружениями (за исключением линейных объектов) и не указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части земельных участков, расположенных в границах территории, применительно к которой в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, утвержден проект межевания территории, если образование таких земельных участков предусмотрено данным проектом межевания территории, комплексные кадастровые работы выполняются в соответствии с данным проектом межевания территории.";

3) в статье 426:

а) в части 2:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) представляет в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее - адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) представляет заказчику комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения, а также сведения об указанных в части 41 статьи 421 настоящего Федерального закона выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, предусмотренную частью 4 статьи 428 настоящего Федерального закона, при наличии таких сведений и (или) информации;";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для определения местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ могут использоваться материалы землеустроительной документации, содержащейся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалы и пространственные данные федерального фонда пространственных данных, ведомственных фондов пространственных данных, фондов пространственных данных субъектов Российской Федерации, ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации в составе учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, планово-картографические материалы, имеющиеся в органах местного самоуправления муниципальных районов, органах местного самоуправления городских и сельских поселений, органах местного самоуправления городских округов, документы о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местоположении границ земельных участков. Для определения местоположения границ лесных участков при выполнении комплексных кадастровых работ используются сведения государственного лесного реестра.";

в) в части 4 третье предложение изложить в следующей редакции: "Правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства вправе предоставить исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении указанных объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, для внесения сведений об этих объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном частями 5 - 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".", дополнить предложением следующего содержания: "В подтверждение получения указанных документов исполнитель комплексных кадастровых работ выдает правообладателю земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства расписку с указанием перечня документов и даты их получения исполнителем комплексных кадастровых работ.";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о расположенных в кадастровом квартале, в границах которого выполняются комплексные кадастровые работы, земельных участках, за исключением земельных участков, являющихся лесными участками, о зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными, а также о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального района, орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя по месту нахождения таких объектов недвижимости при наличии у них документа (копии документа, заверенной в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"), устанавливающего или подтверждающего право на объект недвижимости, в том числе документа, указанного в пункте 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", направляют заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства по правилам, предусмотренным частями 5 - 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". После внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства такие объекты недвижимости включаются в перечень объектов, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы.";

д) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

"7. По требованию правообладателя объекта недвижимости, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, кадастровый инженер, непосредственно выполняющий данные комплексные кадастровые работы, в целях подтверждения полномочий на их выполнение обязан представить такому правообладателю следующие документы:

1) заверенную индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 32 настоящего Федерального закона, или юридическим лицом, указанным в статье 33 настоящего Федерального закона, копию государственного или муниципального контракта, предметом которого является выполнение данных работ;

2) справку с места работы, подтверждающую, что кадастровый инженер, непосредственно выполняющий комплексные кадастровые работы, является работником юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт на выполнение данных работ, либо документ, подтверждающий факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или копию такого документа;

3) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность кадастрового инженера.

8. Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории и в срок не более трех рабочих дней со дня ее утверждения направляет карту-план территории в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".";

4) в статье 427:

а) в части 1:

в пункте 3 слова "органа регистрации прав," исключить;

пункт 6 дополнить словами "и отображения сведений о территории выполнения комплексных кадастровых работ на кадастровых картах, в том числе публичных кадастровых картах";

б) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) информация о том, что правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства вправе предоставить исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении указанных объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, для внесения сведений об указанных объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном частями 5 - 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", а также сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя.";

в) в части 6:

в абзаце первом второе предложение изложить в следующей редакции: "В отношении объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными объектами недвижимости, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, заинтересованные лица вправе предоставить заверенные в установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости.";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости с приложением полученных от указанных в настоящей части лиц копий документов, заверенных в установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке и устанавливающих или подтверждающих права на объекты недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными объектами недвижимости, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, - до дня начала разработки проекта карты-плана территории;";

в пункте 2 слова "заявление об учете адреса правообладателя" заменить словами "заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе правообладателя и (или) адресе электронной почты правообладателя";

5) в статье 428:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Уточнение местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется по правилам, предусмотренным частью 10 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в том числе с использованием документов, указанных в части 3 статьи 426 настоящего Федерального закона.

2. При уточнении местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, местоположение границ этих земельных участков определяется с учетом утвержденных в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта межевания территории или проекта организации и застройки территории либо другого устанавливающего распределение земельных участков в границах такой территории документа (при наличии данных проектов или документа), а также с учетом требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.";

б) в пункте 2 части 3 слова "федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования" заменить словами "земельным законодательством";

в) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

"4. В случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, исполнитель комплексных кадастровых работ:

1) устанавливает местоположение границ земельного участка в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи и включает сведения о таком земельном участке в проект карты-плана территории;

2) готовит информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков.

5. В случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, в том числе в случае исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 части 3 настоящей статьи, сведения о таком земельном участке включаются в карту-план территории при наличии письменного согласия правообладателя такого земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ, которое входит в состав приложения к соответствующей карте-плану территории.";

6) статью 429 изложить в следующей редакции:

"Статья 429. Установление местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

1. При выполнении комплексных кадастровых работ местоположение границ образуемых земельных участков устанавливается в соответствии или с учетом документов, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 6 статьи 421 настоящего Федерального закона.

2. Площадь земельного участка, относящегося к земельным участкам, указанным в части 6 статьи 421 настоящего Федерального закона, определенная с учетом установленных в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требований, может отличаться от площади такого земельного участка, указанной в документе, предусмотренном пунктом 1, 2, 3, 4 или 5 части 6 статьи 421 настоящего Федерального закона, не более чем на десять процентов.";

7) в статье 4210:

а) в части 2:

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений, в случае, если объектами комплексных кадастровых работ являлись лесные участки из земель лесного фонда;";

в пункте 6 слова "(в случае, если он является членом саморегулируемой организации)" исключить;

б) в части 14 слово "рабочих" заменить словом "календарных".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4767, 4771, 4796, 4829; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 90, 91; N 27, ст. 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8404, 8464) следующие изменения:

1) пункт 9 части 5 статьи 8 после слов "жилое строение" дополнить словами ", садовый дом";

2) пункт 3 части 1 статьи 16 дополнить словами ", а в случае осуществления государственного кадастрового учета и внесения сведений на основании подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ карты-плана территории - пятнадцать рабочих дней";

3) в части 10 статьи 22 второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.", третье предложение исключить;

4) часть 3 статьи 241 после слов "включенных в проект межевания территории" дополнить словами "(при наличии утвержденного проекта межевания территории)";

5) в части 1 статьи 26:

а) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) в результате осуществления государственного кадастрового учета в связи с уточнением сведений о местоположении границ земельного участка и (или) его площади, в том числе на основании карты-плана территории, площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (содержались в Едином государственном реестре недвижимости до уточнения границ земельного участка, если при таком уточнении границ была допущена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона), на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (содержались в Едином государственном реестре недвижимости до уточнения границ земельного участка, если при таком уточнении границ была допущена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона);";

б) дополнить пунктом 321 следующего содержания:

"321 в результате государственного кадастрового учета в связи с уточнением сведений о местоположении границ и площади земельного участка на основании карты-плана территории такая площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет меньше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 428 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";";

6) часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22) о признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом.";

7) часть 1 статьи 38 дополнить предложением следующего содержания: "Указанное в настоящей части заявление в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", может быть представлено также кадастровым инженером, являющимся исполнителем комплексных кадастровых работ.";

8) в части 16 статьи 41 после слов "к землям общего пользования, территориям общего пользования," дополнить словами "а также земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, если при выполнении комплексных кадастровых работ обеспечивалось образование таких земельных участков,", дополнить предложениями следующего содержания: "При наличии в органе регистрации прав информации о выполнении на территории определенного кадастрового квартала комплексных кадастровых работ орган регистрации прав уведомляет по адресу электронной почты заказчика и исполнителя комплексных кадастровых работ о поступлении в орган регистрации прав заявления об осуществлении государственного кадастрового учета образуемых земельных участков, расположенных на территории, в отношении которой осуществляется выполнение комплексных кадастровых работ, о результатах рассмотрения указанного заявления, а также о кадастровом инженере, подготовившем представленный с заявлением межевой план. Форма уведомления устанавливается органом нормативно-правового регулирования.";

9) статью 43 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

"7. При наличии в органе регистрации прав информации о выполнении на территории определенного кадастрового квартала комплексных кадастровых работ орган регистрации прав уведомляет по адресу электронной почты заказчика и исполнителя комплексных кадастровых работ о поступлении в орган регистрации прав заявления об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, расположенного на территории, в отношении которой осуществляется выполнение комплексных кадастровых работ, о результатах рассмотрения указанного заявления, а также о кадастровом инженере, подготовившем представленный с заявлением межевой план. Форма уведомления устанавливается органом нормативно-правового регулирования.

8. Если представленная в орган регистрации прав по результатам комплексных кадастровых работ карта-план территории подготовлена без учета результатов кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков, указанных в части 7 настоящей статьи или части 16 статьи 41 настоящего Федерального закона, и в карте-плане территории отсутствуют сведения об указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона ошибке в описании местоположения границ таких земельных участков, орган регистрации прав осуществляет государственный кадастровый учет земельных участков или внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков, за исключением сведений об указанных в части 7 настоящей статьи или части 16 статьи 41 настоящего Федерального закона земельных участках, если осуществление таких действий не влечет пересечение границ земельных участков (вне зависимости от наличия или отсутствия в карте-плане территории сведений о земельном споре о местоположении границ таких земельных участков) или необходимость изменения описания местоположения границ земельных участков, смежных и (или) не смежных с указанными в части 7 настоящей статьи или части 16 статьи 41 настоящего Федерального закона земельными участками. При наличии в карте-плане территории сведений об указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона ошибке в описании местоположения границ земельных участков, указанных в части 7 настоящей статьи или части 16 статьи 41 настоящего Федерального закона, орган регистрации прав вносит в Единый государственный реестр недвижимости содержащиеся в карте-плане территории сведения о местоположении границ таких земельных участков, в том числе осуществляет их государственный кадастровый учет.";

10) в статье 61:

а) в части 6 после слов "при обнаружении реестровой ошибки в описании местоположения границ земельных участков" дополнить словами ", муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, наличие которой является в том числе причиной пересечения границ земельных участков, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств с границами земельного участка,", слова "об исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ земельных участков" заменить словами "об исправлении такой реестровой ошибки";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. По истечении трех месяцев со дня направления в предусмотренные частью 6 настоящей статьи органы решения о необходимости устранения реестровой ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости в описании местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств орган регистрации прав вносит изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона.";

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. По истечении трех месяцев со дня направления указанным в части 6 настоящей статьи лицам решения о необходимости устранения реестровой ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельного участка и при непоступлении документов, на основании которых обеспечивается устранение данной реестровой ошибки (заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости и межевого плана), орган регистрации прав вносит изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя при наличии в органе регистрации прав необходимых для этого документов, материалов и соблюдении установленных настоящей статьей условий. На основании поступившего в орган регистрации прав до истечения указанного в настоящей части срока заявления собственника земельного участка данный срок продлевается на срок, указанный в таком заявлении, но не более чем на три месяца. Изменение в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, осуществляется органом регистрации прав с учетом сведений, содержащихся в правоудостоверяющих документах, с использованием картографической основы и (или) иных документов (материалов) в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования. При этом площадь земельного участка после изменения сведений о местоположении границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, может отличаться от площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на пять процентов.";

г) дополнить частями 71 - 74 следующего содержания:

"71. При исправлении реестровых ошибок в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, орган регистрации прав на основании имеющихся и (или) полученных дополнительно документов и материалов также вносит в Единый государственный реестр недвижимости сведения о местоположении границ (координатах характерных точек границ) смежных и (или) несмежных земельных участков исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на соответствующий земельный участок, или при отсутствии такого документа - исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании, или в случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка - исходя из местоположения границ такого земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более и закрепленных с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих установить местоположение границ земельного участка, и (или) контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства при наличии в органе регистрации прав необходимых для этого документов, материалов и соблюдении установленных настоящей статьей условий, а также сведения о площади земельных участков в соответствии с установленным местоположением границ таких земельных участков. В указанном случае подготовка межевого или технического плана соответствующего объекта недвижимости не осуществляется.

72. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости установленных органом регистрации прав, в том числе в результате исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков, сведений о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке не является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета соответствующего объекта недвижимости на основании документов, представленных в орган регистрации прав собственником указанных земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства после внесения таким органом сведений о местоположении границ земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке.

73. В целях реализации полномочий органа регистрации прав, предусмотренных частью 71 настоящей статьи, подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение осуществляет определение координат характерных точек границ смежных и (или) несмежных земельных участков, площади таких земельных участков, определение координат характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также при необходимости - координат характерных точек границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств.

74. Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке при исправлении реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков, местоположения здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке в предусмотренном частью 71 настоящей статьи случае устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.";

11) статью 62 дополнить частями 161 - 163 следующего содержания:

"161. Органу местного самоуправления муниципального района или городского округа либо органу исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя -заказчику комплексных кадастровых работ необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ сведения Единого государственного реестра недвижимости предоставляются по его запросу в электронном виде в форме кадастрового плана территории кадастрового квартала, в отношении которого муниципальным или государственным контрактом предусмотрено выполнение комплексных кадастровых работ. В составе такого кадастрового плана территории в указанном случае предоставляются в том числе сведения об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение указанного объекта недвижимости (далее - адреса правообладателей объектов недвижимости), при наличии таких сведений. Полученные указанными органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе об адресах правообладателей объектов недвижимости, безвозмездно передаются исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 4 статьи 426 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

162. По запросу кадастрового инженера, выполняющего кадастровые работы в отношении земельного участка или земельных участков, необходимые для выполнения таких кадастровых работ сведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе об адресах правообладателей земельных участков (при наличии таких сведений), предоставляются в составе выписки об объекте недвижимости (в случае выполнения кадастровых работ) или кадастрового плана территории (в случае выполнения комплексных кадастровых работ) в форме документов на бумажном носителе или электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иных технических средств связи при представлении кадастровым инженером копии документа, на основании которого выполняются кадастровые работы (выписки из такого документа), копии государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ.

163. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений об адресах правообладателей объектов недвижимости в качестве адреса правообладателя объекта недвижимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости и предоставляются по запросу о предоставлении сведений адрес электронной почты и (или) почтовый адрес, указанные в заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, если заявителем являлось лицо, чье право на земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение или машино-место зарегистрировано, либо лицо, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение указанного объекта недвижимости.".

Статья 3

В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона органом государственной власти или органом местного самоуправления заключен государственный или муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, к отношениям, связанным с выполнением таких работ, включая представление карты-плана территории в орган регистрации прав, а также к отношениям, связанным с рассмотрением органом регистрации прав подготовленной в результате выполнения таких работ карты-плана территории, применяются положения Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) и положения Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин