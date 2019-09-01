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18:09 01.09.2019

Самовольно занятую землю можно будет частично оформить в собственность

Если человек более 15 лет назад самовольно занял участок и пользуется им без претензий со стороны соседей, то он сможет оформить часть земли в собственность при проведении комплексных кадастровых работ.
"Прихваченные" сотки теперь разрешат оформить в собственность. Если, конечно, не против сосед. Фото: seedviva / istock "Прихваченные" сотки теперь разрешат оформить в собственность. Если, конечно, не против сосед. Фото: seedviva / istock
"Прихваченные" сотки теперь разрешат оформить в собственность. Если, конечно, не против сосед. Фото: seedviva / istock

Такое право у россиян появится с 16 сентября, когда вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. Зачастую дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским "ничейным участком". Как уточнил "РГ" директор Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов, поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определенных условий.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Обязательно нужно использовать "прихваченные" сотки более 15 лет, не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти. Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного - законно приобретенного участка.

Появляется также возможность проведения комплексных кадастровых работ без утвержденного проекта межевания территории, если в соответствии с Градостроительным кодексом разработка и утверждение такого проекта не требуется. Таким образом, исключая необходимость трат из бюджета на подготовку проекта межевания, поправки в законодательство облегчают проведение комплексных кадастровых работ. Они проводятся по заказу органов государственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) или местного самоуправления (в других регионах страны, муниципальных районах, городских округах) за счет бюджета.

Фото: iStock
Росреестр: Как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости

Также определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для земельных участков, занятых объектами (территориями) общего пользования, расположенных в границах садоводческих, огороднических и лесных участков. Интересно, что теперь кадастрового инженера можно будет оформить в штат, но только если компании необходимо провести кадастровые работы для собственных нужд.

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