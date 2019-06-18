Отпускные цены на бензин, которые устанавливают производители, в мае этого года выросли сразу на 17,5 процента по сравнению с апрелем. Это произошло по традиции в начале высокого сезона, когда растет спрос на топливо. Однако на заправках для автомобилистов перемен почти не произошло: их, в частности, защищает от резких скачков стоимости соглашение нефтекомпаний с правительством.

О росте заводской стоимости топлива сообщил накануне Росстат. Его мониторинг показал, что в обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 18 процентов, автобензин - на 17,5, нефтяные газы - на 11,8, сжиженные пропан и бутан - на 8,4. Также подорожали нефтяные строительные, кровельные, дорожные битумы и нефтяной кокс (на 3,7-5,7 процента).

Отпускные цены на бензин, как оптовые или биржевые, как правило, колеблются в течение года сильнее, чем розничные. Так, на АЗС в среднем по стране с начала года автобензин подорожал на 1,1 процента, следует из данных Росстата. В минувший понедельник прошло совещание в правительстве на предмет контроля над ростом розничных цен и сделан вывод, что пока цены находятся в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС.