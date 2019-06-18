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18.06.2019 08:19
Рубрика: В мире

Трамп потребовал у журналистов NYT раскрыть источник информации о кибератаках США на Россию

Текст: Сергей Новиков

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию издания New York Times о том, что США осуществили кибератаку на российскую энергетическую систему, а также потребовал от журналистов раскрыть их источники.

"В New York Times история о попытках атак США на российскую энергосистему - ложь и падшая New York Times это знает. Им следует немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, являются фальшивыми, в чем я не сомневаюсь", - написал Трамп на своей страничке в Twitter.

Напомним, что ранее The New York Times, ссылаясь на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны. В свою очередь Трамп уже неоднократно называл эти заявления лживыми, а журналистов обвинил в госизмене.

Минэнерго России оценило защиту электросетей от кибератак США
В мире США Дональд Трамп
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