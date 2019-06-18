Трамп потребовал у журналистов NYT раскрыть источник информации о кибератаках США на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию издания New York Times о том, что США осуществили кибератаку на российскую энергетическую систему, а также потребовал от журналистов раскрыть их источники.

"В New York Times история о попытках атак США на российскую энергосистему - ложь и падшая New York Times это знает. Им следует немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, являются фальшивыми, в чем я не сомневаюсь", - написал Трамп на своей страничке в Twitter.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Напомним, что ранее The New York Times, ссылаясь на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны. В свою очередь Трамп уже неоднократно называл эти заявления лживыми, а журналистов обвинил в госизмене.