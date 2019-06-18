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18.06.2019 13:21
Рубрика: В мире

Трамп: США начнут выдворять миллионы мигрантов

Текст: Максим Макарычев
Дональд Трамп заявил, что власти США начнут на следующей неделе депортировать миллионы мигрантов, которые нелегально находятся в Соединенных Штатах.
Фото: AP / Alex Brandon Фото: AP / Alex Brandon
Фото: AP / Alex Brandon

12 миллионов

"На следующей неделе ICE (Агентство по иммиграции и таможенному правоприменению - Ред.) начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал Трамп на своей странице в Twitter. "Они будут депортированы так же быстро, как они въехали (в США)", - добавил глава Белого дома, не огласив каких-либо конкретных деталей операции по выдворению мигрантов-нелегалов.

Фото: Reuters
Почему миграционное соглашение Трампа с Мексикой может провалиться

По оценкам экспертов, на которых ссылается Reuters, в США нелегально находятся 12 миллионов иммигрантов, в основном из Мексики и Центральной Америки. В соответствии с соглашением, ранее в этом месяце, Мексика согласилась принять иммигрантов из Центральной Америки, ищущих убежища в Соединенных Штатах, до рассмотрения их дел в судах США.

Соглашение включает в себя обязательство Мексики разместить на своих границах войска Национальной гвардии, чтобы не позволить иммигрантам из Центральной Америки добраться до границы с США. Именно благодаря этому подписанному Вашингтоном и Мехико в пятницу документу была предотвращена угроза Трампа нанести удар по мексиканскому импорту с помощью введения дополнительных тарифов.

Ранее власти Мексики согласились с тем, что, если ее меры по пресечению потока мигрантов окажутся безуспешными, то она обсудит вопрос о подписании соглашения о безопасной третьей стране с Соединенными Штатами.

Бремя ложится на Гватемалу

Президент США также дал понять, что некий подобный документ готовится подписать и Гватемала.

Вице-президент США Майк Пенс на прошлой неделе предположил, что Гватемала может и обязана принимать соискателей убежища из соседних центральноамериканских государств в качестве так называемой безопасной третьей страны. Детали этого плана также не были обнародованы, и Гватемала публично не подтвердила факт переговоров, которые, по уверениям чиновников госдепартамента США, проходили в этой стране также в минувшую пятницу.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп счел непродуктивной борьбу Мексики с нелегальной миграцией

Тем временем эксперты и правозащитники выразили большие сомнения относительно того, что Гватемала будет способна принять и защитить беженцев, когда ее собственные граждане в массовом порядке бегут от нищеты и беззакония.

Напомним, что в понедельник, администрация Трампа, как и обещала, сократила выделение сотен миллионов долларов в рамках помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу после того, как Трамп обвинил три эти страны в бессилии справиться с потоком мигрантов, которые пытаются проникнуть в Соединенные Штаты на границе этой страны с Мексикой. Эти меры, скорее всего, встретят жесткую оппозицию в конгрессе.

Капитолий против

Законодатели, выступившие против этого плана, заявили, что со стороны Белого дома "попросту жестоко" прекращать помощь странам, борющимся с голодом и преступностью. По их мнению, эти меры будут контрпродуктивными, поскольку, скорее всего, приведут к увеличению потока мигрантов, чем к его снижению. "Президентская истерика ограничит способность нашей страны фактически помочь в решении проблем, вынуждающих людей бежать в США", - заявил сенатор-демократ Боб Менендес на своей страничке в Twitter.

Фото: AP Photo/Robert Burns
Шанахан: Пентагон не намерен постоянно охранять границу с Мексикой

Напомним, что Дональд Трамп сделал вопрос сокращения нелегальной иммиграции одним из своих главных предвыборных козырем и ключевым элементом внутренней политики США в течение двух с половиной лет работы в Белом доме.

На Капитолии сообщили о том, что администрация Трампа уведомила законодателей в том, что перераспределит 370 миллионов долларов из средств, выделенных на оказание помощи странам Центральной Америки, которую законодатели уже утвердили на 2018 финансовый год. Кроме того, Белый дом приостановит выделение этим странам еще 180 миллионов долларов, утвержденных конгрессом на 2017 финансовый год. "Никакие средства не будут предоставлены, пока администрация не будет удовлетворена тем, как эти страны сокращают количество мигрантов, намеревающихся достигнуть границы с США. Это согласуется с указанием президента и признанием того, что в этих странах достаточно политической воли для решения данной проблемы", - сообщила журналистам пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус.

Поток мигрантов нарастает

В воскресенье пограничная служба США задержала наибольшее за день в течение последних месяцев количество мигрантов, которые нелегально пытались проникнуть в Соединенные Штаты. На границе США и Мексики были арестованы и переданы во временные центры 893 мигранта.

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