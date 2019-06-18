Видео: автоледи чудом ушла от столкновения с "Буханкой"

Кукла Даша, подаренная на пятый день рождения, и сбитая коленка во время игры в салочки во дворе, единственная четверка в школьном аттестате и первый поцелуй на выпускном вечере, недоделанный к понедельнику отчет по работе и запланированный на следующее лето ремонт на кухне. Всё это и многое другое промелькнуло в мозгу автоледи за 0,0001 секунды, когда встречная "Буханка" с прицепом внезапно вывернула ей лоб в лоб, а потом резко съехала в кювет по правую сторону трассы.

Будь девушка за рулем не такой расторопной и не такой хладнокровной, финал этого ролика был бы намного печальнее. Но героиня этого видео не стала резко тормозить, рискуя врезаться в УАЗ юзом, а вывернула на встречную полосу и там уже спокойно остановилась на обочине.

Что заставило водителя "Буханки" столь категорично вывернуть руль на встречку и остался ли он жив после этого - из ролика непонятно, но очевидно, что 6 июня для автоледи станет одной из главных дат в жизни, вторым днем рождения, осмысленным и выстраданным.