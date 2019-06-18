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18.06.2019 15:00
Рубрика: В мире

Владимир Зеленский отлично сыграл Порошенко в Париже и Берлине

Текст: Евгений Шестаков
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию, который стал продолжением его переговоров в Париже с французским лидером Эмманюэлем Макроном, должен был, по замыслу его организаторов в Незалежней, "стать разведкой боем". Попрыгав в Мариуполе через фонтаны вместе с карателями из батальона "Азов" и напитавшись в ходе поездок по Донбассу патриотическими идеями, Зеленский убеждал Макрона в том, что Франция всем обязана Киеву. А для того, чтобы удивленные такой логикой жители Пятой республики еще сильнее осознали, с кем имеют дело, Зеленский доходчиво им объяснил: "Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур". О том, что судьба пороховой бочки незавидна и после взрыва она исчезает с лица земли, а живущая с такой идеологией страна - с географических карт, Зеленский, похоже, не думал. Как не думал о том, что французам может не быть никакого дела до геополитических амбиций Киева. И лидеры европейских государств терпят общение с Зеленским, как прежде они терпели Порошенко из соображений толерантности, что не исключает скрытого презрения к украинскому политическому попрошайничеству.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Валентин Спринчак/ ТАСС
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Можно только пожалеть президента Франции, который за последние годы, наверное, в сто первый раз повторяет приезжающим к нему украинским лидерам одно и то же: Киеву необходимо находить новые форматы минских переговоров, добиваться прекращения огня и вести диалог с "сепаратистами" Донбасса. После чего на совместных пресс-конференциях с горечью убеждаться, что время на переговорах потеряно зря. Порошенко, а теперь и Зеленский, вести прямые переговоры с Донецком и Луганском отказываются, а выполнять минские соглашения готовы лишь в той их части, которая выгодна Киеву. Плюс бесконечные ни к чему не приводящие разговоры об обмене пленными и прекращении огня, которые на практике каждый раз оборачивались интенсивными обстрелами со стороны украинской армии населенных пунктов Донбасса. Эта подзатянувшаяся сказка про белого бычка всегда была выгодна, в первую очередь, украинским президентам, которые самоутверждались на родине за счет временной близости к руководителям Франции и Германии. Это позволяло им публично мечтать о скором вступлении в Евросоюз и наличии могущественных союзников в Европе, обещавших Киеву помощь. Такого рода фантазии настолько прочно закрепились в украинском истеблишменте, что столкнувшись с иной реальностью, его представители впадают в ярость и заявляют, что их обманули. Ярчайший пример - реакция посла Украины в Германии Андрея Мельника на призывы ряда влиятельных политиков ФРГ отказаться от санкций в отношении Москвы. Дипломат немедленно обвинил немцев в предательстве украинцев, словно у Германии не существует других национальных интересов, кроме как заботиться о благе Киева. Вот и Зеленский, отправившись в европейское турне в интервью Bild, призвал Европу расширить и ужесточить антироссийские санкции, чтобы он мог "принести мир на Украину дипломатическим путем". А вот то, чего хочет Европа, Зеленскому, как ранее и Порошенко, по большому счету было безразлично. Еще один убийственный "аргумент", который Зеленский привел в пользу возвращения Крыма под юрисдикцию Украины: он любит полуостров и много раз там бывал.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Россия неоднократно говорила о том, что новый саммит в нормандском формате, проведению которого обещал посодействовать президент Франции, должен проходить на фоне "сформировавшегося мировоззрения политической команды на Украине". Но пока все то, с чем Зеленский приехал в Париж и Берлин, - отголоски прежней порошенковской внешнеполитической доктрины, которую новый украинский лидер повторяет с ученическим старанием в расчете, если не на пятерку, то хотя бы четверку с полюсом. Все заявления делаются на внутреннюю аудиторию. Во время президентской кампании на Украине испанская газета "Эль Мундо" писала: "Зачем Зеленскому открывать рот и портить все, если украинцы предпочитают представлять себе, что видят Василия Голобородько - президента, которого тот играет в своем сериале". Вот и сейчас по Европе колесит тот самый "Голобородько" с легкостью раздающий обещания на своих стендап-выступлениях. Ведь, по словам Зеленского, для него все не сложно - прекратить огонь в Донбассе, освободить пленных, вернуть украинских моряков, развести войска и построить мост в станице Луганской.

Для того, чтобы визит Зеленского в Берлин не выглядел совсем "кисло", администрация украинского президента сообщила, что тот будет обсуждать с Меркель "не только прекращение войны, но и новые экономические перспективы Киева". Впрочем, прагматичные немцы уже неоднократно объясняли киевским эмиссарам, что необходимо сделать на Украине для получения европейской поддержки. Но ничего не менялось. И теперь Зеленский, как ранее Порошенко, вновь отправился в Германию, чтобы ее канцлер помогла Украине противостоять вызовам, с которыми сталкивается страна.

Фото: Leonhard Niederwimmer/ pixabay
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А пока Зеленский-Голобородько рассуждал в Париже и Берлине о мире и реформах, в избирательном штабе партии "Европейская солидарность", возглавляемой Петром Порошенко, приняли эпохальное решение - отказаться от публичной критики действующего президента Украины. В партии сослались на мнение избирателей, по-прежнему желающих смотреть на Зеленского через "розовые очки". Но, думаю, есть и другая менее афишируемая причина - то, что делает новый глава Незалежней, к чему призывает, за что ратует и кого назначает на новые должности, выглядит калькой того, что делал в последние годы сам Порошенко. Только, как заметил один из украинских комментаторов, в отличие от Порошенко, периодически наступавшего на политические грабли, Зеленский решил на них и вовсе станцевать. А это значит, что утомившись от затянувшегося стендапа украинский избиратель разочаруется в новом лидере, как бы искусно тот не пытался отшутиться от существующих на Украине проблем.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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