Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами. Документ был одобрен на заседании кабинета министров 13 июня.

Поправки в Налоговый кодекс ослабляют существующий режим валютного регулирования, который обязывает компании-экспортеры зачислять на счета в российских банках всю выручку, причем в жестко определенные сроки.

Пока что либерализация коснется выручки компаний в рублях. "Для несырьевого экспорта - в полном объеме уже с 1 января 2020 года, для сырьевых товаров - поэтапно. К 2024 году все экспортные операции по таким товарам будут освобождены от обязательной репатриации рублевой выручки", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рассмотрения законопроекта.