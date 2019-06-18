Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название

Компания Rezvani Motors поделилась первыми тизерными изображениями нового Tank. Модель не имеет практически ничего общего с предшественником и способна защитить не только от пуль, но и от электромагнитных импульсов. Что тут скажешь, автомобиль, который полностью оправдывает своё название.

В компании характеризуют новинку как "противоядие от скуки, инфицировавшей сегмент внедорожников". Если говорить о дизайне, то слова генерального директора Rezvani Motors Ферриса Резвани намекают на что-то экстраординарное: "Мы вдохновлялись экстремальными концептами внедорожников, которые не увидишь на дорогах, но которые нашли отражение в нашем автомобиле".

Rezvani Tank позиционируется как абсолютно новая модель, которая создана с нуля, но с сохранением ДНК. Кузов автомобиля закреплён на стальной раме, система подвески создавалась в сотрудничестве с FOX Racing и предполагает наличие "серьёзных амортизаторов". Опционально Rezvani Tank можно будет заказать с V8 объёмом 6.2 литра от экстремального маслкара Dodge Demon. Отдача мотора превысит 1 000 л.с.

Фото: Пресс-служба Rezvani.

В дополнение к защите от выстрелов новинка получила в стандартной комплектации военную систему противодействия электромагнитным импульсным атакам трёх типов: E1, E2 и E3.

Дебют нового Rezvani Tank запланирован на лето, первые поставки начнутся в конце 2019 года. Заказать автомобиль можно уже сейчас, заплатив депозит в размере 2 500 долларов.

Самая доступная версия Tank актуального поколения стоит от 165 000 долларов (10 615 000 рублей), модель военного образца обойдётся в 195 000 долларов (12 545 000 рублей). Напомним, в арсенале Rezvani также есть линейка спорткаров Beast.