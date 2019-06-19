Бандераса и Тото Кутуньо пригласили сниматься в российских фильмах

Защита игровых кинопроектов в категории авторское и экспериментальное кино показала, что наши кинематографисты за идеями в карман не лезут, но на финансовый "карман" министерства культуры надеются. О небольшой части из 47 проектов, представленных на сегодняшнем питчинге, мы уже написали. Расскажем еще о некоторых, заслуживающих, на наш взгляд, внимания.

Создатели фильма "Ни стыда ни совести" познакомились благодаря картине "Карп отмороженный". Напомним, в ней главные роли сыграли Алиса Фрейндлих и Марина Неелова. В фильме же, слоганом которого в некоторой степени является хулиганская фраза "Жить на пенсии легче, если нет ни стыда ни совести" планируют снять Инну Чурикову и Марину Неелову. Режиссер будущей картины Оксана Карас. Две пожилые женщины, которые дадут фору иным молодым, в центре внимания авторов.

Два проекта посвящены женщинам на войне. Оба - летчицам. Директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова, которая вела защиту проектов, даже пошутила на тему того, что прежде были танки, теперь военные фильмы выбирают воздушную тему. Она даже напомнила о том, что в Фонде кино защищался новый проект Алексея Германа-младшего "Воздух" - также посвященный военным летчицам. И на него, кстати, были выделены средства.

На суд экспертов Минкульта вынесены фильмы "Баллада об истребителе", режиссер Кирилл Белевич, автор сценария - Юсуп Разыков. Также за эту тему взялись создатели фильма "28 панфиловцев" - этот проект защищал продюсер, сорежиссер и автор сценария Андрей Шальопа. Еще один режиссер картины - Ким Дружинин. Картина называется "Литвяк" и рассказывает о том, как в середине 30-х годов прошлого века юная москвичка Лида Литвяк грезила полетами, в 14 лет пошла в аэрошколу, а в 18 готовила первых инструкторов. Но война спутала все карты. Лида отложила мечты о спортивной авиации и стала военным летчиком. В те времена было сформировано несколько женских авиаполков. Лиду не устраивало быть на периферии событий - она стремилась в самую гущу - с подругой Катей Будановой - они перевелись в полк истребителей. Будановой было 26 лет, а Литвяк - 21 год.

На военную тему собирается снимать картину и Вера Сторожева. Сериал "Шифр", героини которого бывшие зенитчицы, видимо, придал ей сил. Ее фильм "Мария" по сценарию Елены Райской посвящается 80-летию обороны Москвы, но он, по словам режиссера - не "датный". Главная героиня - дочь священника - персонаж вымышленный - отправляется с солдатами выполнить миссию - привезти в Москву перед решающей битвой икону, дабы провести молебен. Фильм - история изменений мировоззрений героев.

Дмитрий Астрахан представил будущий фильм "Судьба диверсанта", в основу которого легла реальная история о человеке, который в первые годы войны взорвал 16 танков "тигров" один... двумя минами. Автор сценария Павел Могилин, картина делается совместно с белорусами. Все главные роли в ней играют российские артисты: Андрей Смоляков, Александр Семчев, Валентина Ляпина и другие.

Экранизация романа Георгия Владимова - уже не тайна - о ней писала "РГ" после кинорынка в Берлине в этом году. Именно там было заявлено об этом фильме. Режиссер Борис Хлебников, сценарий он написал сам в соавторстве с Натальей Мещаниновой. В Минкульте Хлебников рассказывал о том, как именно они работали над сценарием - ездили в Мурманск, где встречались с капитанами, рыбаками и другими людьми. Хлебников также рассказал о том, что нашел решение картины: "Мне кажется, что технически я разобрался, как это сделать". В фильме, у которого есть и французский сопродюсер, будут сниматься Александр Робак, Евгений Сытый, Любовь Аксенова, Максим Емельянов, Максим Яковлев и другие.

Если уж зашла речь о Хлебникове с Мещаниновой, которые вместе писали сценарий "Аритмии", следует рассказать, что "Аритмия" послужила референсом картины "Джонджоли". Более того, продюсер Катя Филиппова сказала, что новое кино - еще и с прокатным потенциалом "Аритмии". Фильм, который определили, как историю современных мужчин и женщин, повзрослевших героев "Питер ФМ", будет снимать Оксана Бычкова по сценарию Любови Мульменко.

Из важных социальных тем, поднятых на защите проектов - фильм о наркоманах, в частности, о том, как родителям "героиновых" подростков бороться с зависимостью детей. Картина так и называется - "Родитель". Ее снимет Влад Фурман. В главной роли планируют снимать Михаила Пореченкова.

Психологический триллер "Волны" рассказывает о несчастных мужчине и женщине, которые попали в секту. Лента "Где нас нет" представляет молодого героя, который переехал из России в США и пытается научиться жить между двумя родинами. Для участия в этой картине приглашен, например, Антонио Бандерас. А для съемок в другой позвали Тото Кутуньо. Художественным руководителем ленты Ирины Вилковой выступает Семен Слепаков. Фильм рассказывает о том, что не стоит нашим женщинам искать счастья за рубежом, в частности - в Италии.

Зрителей также ждет продолжение фильма "14 плюс". Оно называется "18 плюс" - не путать с рейтинговой категорией, они явно будут совпадать. Режиссер фильма останется тот же - Андрей Зайцев. Трудно представить питчинг в Минкульте без Светланы Дружининой, которая просит помочь ей - поддержать очередное продолжение "Гардемаринов". Николай Хомерики снимет драму про любовь. А Петр Буслов - триллер о Северном Полюсе. Референсом для новой картины Буслова послужила "Гравитация", где постоянно возникают проблемные обстоятельства, создающие испытания для героев.

Только странно, почему такой масштабный проект был представлен не в Фонде кино. Как и две комедии. Одна - посвященная тому, как в деревню проводят газ, а местное население этому препятствует. Вторая называется "Семейный бюджет" и предлагает зрителю вместе с героями считать деньги отдельно взятой семьи.

Кстати

Если бы продюсером была обозреватель "РГ", она бы поддержала три проекта. "Без оглядки" Кирилла Соколова - драмеди о трех сильных женских характерах. Три поколения женской семьи. Второй - картина "Межсезонье" Александра Ханта - о подростках. И третий - новая работа режиссера Дарьи Жук "Чужими глазами" - о невозможности любви двух молодых людей.

Между тем

Из общего ряда проектов выделялся будущий фильм "Одна" - рассказ о судьбе Ларисы Савицкой: она - единственная выжившая при аварии - столкновении двух самолетов.

Три дня одна провела в глухой тайге. Режиссер фильма Дмитрий Суворов. В главной роли будут сниматься либо Юлия Хлынина, либо Полина Чернышова - авторы пока определяются. Но точно знают, что мужа героини сыграет Сергей Бурунов. Лариса Савицкая пришла в Минкульт и рассказала о том, как на ее жизнь повлиял один из просмотренных фильмов. Именно поэтому она согласилась, чтобы ее историю рассказали в кино.