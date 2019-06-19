Депутат Верховной рады Тымчук погиб во время чистки наградного оружия

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" и координатор сетевой группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Несчастный случай произошел в доме депутата. Согласно сведениям полиции, 19 июня в 12:15 часов в полицию поступило сообщение от гражданина Копытько, соседа депутата.

"Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа", - говорится в рапорте местной полиции.

После того, как стало известно о смерти депутата, на заседании Верховной Рады был объявлен перерыв на 15 минут.

Отметим, Дмитрий Тымчук был известен как один из главных разжигателей ненависти к России и Донбассу, а его "группа" славилась распространением информации о ходе боевых действий на Донбассе, преимущественно фейковой. Так, во время летних боев 2014 года, когда украинские каратели несли тяжелые потери в "котлах" на Донбассе, курируемое им "Информационное сопротивление" сообщало, что "потерь нет". Это словосочетание, равно как "каска Тымчука" и "сами себя обстреливают", с подачи покойного депутата и его подчиненных стало меметичным.