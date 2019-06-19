Очередной рейтинг крупнейших землевладельцев страны возглавила семейная фирма бывшего министра сельского хозяйства и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева - "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, которому принадлежит 649 тысяч гектаров, в основном на Кубани, стоимостью 68,5 миллиарда рублей.

Далее расположились агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова (412 тысяч гектаров, 45,6 миллиарда рублей), компания "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников - ее угодья стоят 45 миллиардов рублей, но по площади это самое крупное землевладение России (миллион гектаров). В двадцатке крупнейших землевладельцев есть и другие известные люди, например, Олег Дерипаска, владеющий агрохолдингом "Кубань".

Двадцать землевладельцев контролируют почти 8 миллионов гектаров стоимостью под полтриллиона рублей

Сельское хозяйство стало высокорентабельным привлекательным бизнесом, отмечает Forbes и описывает, как удалось сколотить такие латифундии. Тенденции к укрупнению хозяйств наметились уже в 2005 году, когда был составлен первый рейтинг. "Скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки", - пишет издание.

Земельный кодекс вряд ли сыграл определяющую роль, считает аналитик аграрного рынка Леонид Холод. Сказалась общая тенденция к концентрации капитала, в скупку земель вкладывали деньги, полученные в других отраслях. Укрупнение сельхозугодий происходит во всех странах, и это не всегда идет на пользу развитию сельского хозяйства. Так, концентрация земли в самом плодородном регионе - Краснодарском крае, скорее всего, будет сдерживать рост производительности, отмечает Холод. Этот регион мог бы обеспечить всю Россию всей необходимой сельскохозяйственной продукцией при более высокой производительности труда, полагает он.

Другой пример приводит член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Геннадий Кулик. "Мы увлеклись созданием крупных сельхозпредприятий, но они не увеличили поголовье коров, а малые хозяйства дали рост, причем в два раза", - заявлял он ранее в интервью "Российской газете".

Крупные предприятия более эффективны с точки зрения получения прибыли, но они дают меньше рабочих мест на гектар, чем небольшие фермы. "Мы можем создать много крупных предприятий. Но что делать тогда с множеством деревень?" - задается вопросом Холод. Кроме того, чрезмерное укрупнение хозяйств могут ощутить потребители из-за монополизации рынка.

С точки зрения использования земель небольшие фермерские хозяйства могут оказаться эффективнее, так как более восприимчивы к новым тенденциям рынка. Например, европейские фермеры только 60 процентов своей прибыли получают за счет продажи сельхозпродукции, остальные 40 процентов приходятся на разные виды агротуризма. Но в России это соотношение выглядит совсем иначе - как 99 : 1. Одна из причин - сложности со статусом земли, поясняет заведующий лабораторией туристского брендинга РГУТИСа Юрий Щегольков. Создавать туристские комплексы на землях сельскохозяйственного назначения нельзя, землю нужно переводить из одной категории в другую. Это очень сложная и затратная процедура. "Поэтому многим проще на свой страх и риск построить туркомплекс и периодически платить штрафы, чем заняться переоформлением документов", - говорит Щегольков.

Лучше, чтобы в стране были тысячи производителей, которые конкурировали бы друг с другом, подчеркивают эксперты. От этого в конечном итоге выгрывают все. Но ограничивать создание крупных латифундий нет смысла, нужно создавать условия для развития всех форм хозяйств. В конечном итоге главное, чтобы земля в стране не была заброшена, а использовалась по назначению, уверены эксперты.