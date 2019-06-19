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19.06.2019 21:44
Рубрика: Спорт

Капитан поставил точку

Глушаков покинул "Спартак"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 131(7889)
Денис Глушаков покинул московский "Спартак". Контракт между игроком и клубом должен был истечь летом следующего года, однако стороны решили прекратить сотрудничество досрочно. По неофициальной информации, в качестве неустойки 32-летний полузащитник получит 100 миллионов рублей.

В спартаковской истории Денис останется одной из самых противоречивых фигур. За каких-то два года из героя, капитана, который привел "красно-белых" к долгожданному чемпионскому титулу, Глушаков умудрился превратиться в люто ненавидимого фанатами игрока под номером восемь.

Глушаков: Для меня важнее, наверное, "Спартак", чем то, что со мной будет

Шаг от любви до ненависти болельщикам помог сделать сам футболист. Скандальное переподписание контракта, конфликт с экс-главным тренером и любимцем трибун Массимо Каррерой и последовавшие обвинения в "сливе" итальянца, семейные дрязги, так некстати выставленные напоказ, - все это превратилось в огромный снежный ком, от которого Глушаков был вынужден убегать последние месяцы.

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"Я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, и для меня важнее, наверное, "Спартак", чем то, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол, не знаю где, в какой команде. Но это будет для нас обоих, наверное, лучше всего", - сказал в прощальном обращении футболист. По слухам, его следующим клубом должен стать "Сочи".

Добавим, что вслед за Глушаковым "Спартак" покинул еще один ветеран, 32-летний Дмитрий Комбаров. За клуб он провел 274 матча, а по количеству игр в чемпионатах России уступает лишь Егору Титову.

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