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19.06.2019 15:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" покинул еще один капитан

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" и защитник Дмитрий Комбаров договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Спартак" за один день расстался уже со вторым игроком. Вслед за Денисом Глушаковым команду покидает Дмитрий Комбаров. Любопытно, что эти футболисты являлись капитанами красно-белых.

Как сообщает официальный сайт "Спартака", клуб и Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"

32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. На его счету  274 матча за клуб. По этому показателю он уступает только Егору Титову.

За 9 сезонов Дмитрий забил за клуб 27 мячей.

Дмитрий Комбаров неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионата мира - 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. В 2017-м Комбаров стал со "Спартаком" чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

По данным СМИ, игрок может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".

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