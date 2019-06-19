"Спартак" покинул еще один капитан

Московский "Спартак" и защитник Дмитрий Комбаров договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

"Спартак" за один день расстался уже со вторым игроком. Вслед за Денисом Глушаковым команду покидает Дмитрий Комбаров. Любопытно, что эти футболисты являлись капитанами красно-белых.

Как сообщает официальный сайт "Спартака", клуб и Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. На его счету 274 матча за клуб. По этому показателю он уступает только Егору Титову.

За 9 сезонов Дмитрий забил за клуб 27 мячей.

Дмитрий Комбаров неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионата мира - 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. В 2017-м Комбаров стал со "Спартаком" чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

По данным СМИ, игрок может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".