Глушаков: Ухожу ради "Спартака", для меня клуб важнее карьеры

Полузащитник Денис Глушаков покидает "Спартак" ради самого клуба, который для него важнее, чем собственная карьера. Об этом заявил сам футболист в видеообращении, которое он выложил на своей странице в Instagram.

Ранее в среду "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым, который являлся капитаном команды, по обоюдному согласию сторон.

"Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо, что были все годы с командой, с коллективом, за то, что мы праздновали незабываемые минуты, мгновения чемпионского сезона. Я ухожу ради "Спартака", - сказал Глушаков.

"Я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, и для меня важнее, наверное, "Спартак", чем то, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол, не знаю где, в какой команде. Но это будет для нас обоих наверное лучше всего", - отметил он.

Экс-капитан выразил надежду, что еще вернется в "Спартак" "в качестве тренера, менеджера". "Я не знаю кем, может и игроком еще вернусь", - добавил полузащитник.

Глушаков также поблагодарил партнеров по команде, тренерский штаб, сотрудников тренировочной базы, а также руководство клуба, которое "все делало для команды". "Так что мне не стыдно ни за что. Я вас люблю очень сильно. И берегите "Спартак". Один за всех и все за одного! "Красно-белая" семья. Удачи!" - заключил игрок.