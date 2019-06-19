HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей

Напомним, что устройства используют систему непрерывной подачи тонера. А при заправке тонера используется плунжерный метод - перезаправка происходит за 15 секунд. Кроме того, особенностью модельного ряда является использование в корпусе и заправочных комплектах переработанного пластика.

Модельный ряд включает принтер и МФУ - каждый представлен в двух вариантах, проводном и беспроводном.

Как отмечается, HP Neverstop Laser подойдет для бизнеса, который использует большой объем печати. При этом новая технология позволяет экономить до 80% тонера в сравнение с традиционными лазерными принтерами с картриджами. Скорость печати - 20 страниц в минуту.

Поставляться устройства будут со стартовым запасом тонера для печати 5000 страниц. Заправочного комплекта хватит на 6 заправок и 2500 страниц. После требуется заменить фотобарабан, который заправлен тонером также на 5000 страниц.

Стоимость устройств начинается от 14990 рублей за проводную версию принтера HP Neverstop Laser, беспроводная версия обойдется в 15990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP будет стоить 18990 рублей и 19990 рублей в зависимости от версии. На заправочный комплект придется потратить 790 рублей, а на фотобарабан - 4990 рублей.