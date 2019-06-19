Принят Государственной Думой 29 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Статья 1

Часть третью статьи 256 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 21, ст. 2524; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7628; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828; 2015, N 1, ст. 75; N 48, ст. 6709; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 24, ст. 3480; N 27, ст. 3928) изложить в следующей редакции:

"Обыкновенная деловая виза выдается на срок до тридцати суток иностранному гражданину, указанному в подпункте 82 пункта 4 статьи 13 либо пункте 23 статьи 132 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года либо на основе принципа взаимности на срок до пяти лет иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления деловых поездок (с правом осуществления научно-исследовательской и (или) преподавательской деятельности в случае, предусмотренном подпунктом 81 пункта 4 статьи 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"). Обыкновенная деловая виза выдается на срок до пяти лет иностранному гражданину, являющемуся представителем либо работником компании, указанной в подпункте 8 части первой статьи 25 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Внести в пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4081; N 52, ст. 6955; 2014, N 19, ст. 2311, 2332; N 48, ст. 6638; N 49, ст. 6918; 2015, N 1, ст. 72; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8454; 2019, N 18, ст. 2224) следующие изменения:

1) подпункт 81 после слов "для занятия" дополнить словами "научно-исследовательской и (или)";

2) подпункт 82 изложить в следующей редакции:

"82) прибывших в Российскую Федерацию не более чем на тридцать суток для осуществления гастрольной деятельности (организации и проведения на основании гражданско-правовых договоров на возмездной и (или) безвозмездной основе мероприятий, в ходе которых иностранный гражданин, являющийся творческим работником, осуществляет публичное исполнение произведений литературы, искусства или народного творчества) либо для осуществления по приглашению и в интересах государственных учреждений культуры и искусства творческой, просветительской, научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности;";

3) дополнить подпунктом 84 следующего содержания:

"84) прибывших в Российскую Федерацию с гостевым визитом либо для осуществления научных или культурных связей и контактов и привлекаемых помимо этого государственными учреждениями культуры и искусства для осуществления деятельности, указанной в подпункте 82 настоящего пункта, в течение срока, не превышающего тридцати суток;".

Президент Российской Федерации В. Путин